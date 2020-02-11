Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

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