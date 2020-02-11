Общество
ТАССМишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
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Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 1,15-2,37%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,42% - до $54,15 за баррель.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Здоровье
В Тюмени выписали заболевшую коронавирусом студентку
В Тюмени выписали студентку, заболевшую новым типом коронавируса, сообщает "Интерфакс".
Общество
Полиция начала проверку в отношении Водонаевой
Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Гаджеты
Samsung представил новые смартфоны-флагманы: всё о Galaxy S20
Samsung Galaxy S20 Ultra Samsung Galaxy S20: камеры, фотовозможности В Samsung уверены, что главное в современном смартфоне — камера, по крайней мере именно такое мнение высказывают пользователи в маркетинговых исследованиях.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Преступниками был придуман новый способ хищения денег с банковских карт россиян.
Общество
Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере снова увеличилось
Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии увеличилось до 175 человек.
Космос
Первую межпланетную станцию запустили в 1961 году
59 лет назад, 12 февраля 1961 года, в Советском Союзе состоялся запуск первой в мире автоматической межпланетной станции «Венера-1».
Хоккей
Московский «Спартак» обыграл «Металлург» и вышел в плей-офф КХЛ
Дальше первого раунда команда не проходила.
Экономика
Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.
Здоровье
Врач предупредил об опасности храпа
Общество
В Думу внесены поправки о расширении маткапитала
Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму предложение о поправках к законопроектам о материнском капитале.
Авто
Санкции пошли на пользу российскому автопрому
Экспорт легковых автомобилей из России в денежном выражении в 2019 году стал выше, чем до санкций в 2014 году, 11 февраля сообщает «Коммерсант».
Авто
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России
Как сообщает издание «Известия», крупные страховые компании, которые занимаются КАСКО, назвали пятёрку самых угоняемых моделей авто за 2019 год.
Экономика
Акции «Газпрома» выросли на 4% из-за возможного увеличения дивидендов
Зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов заявил на дне инвестора в Нью-Йорке, что компания может отказаться от предусмотренных корректировок прибыли на неденежные статьи, чтобы увеличить базу для выплаты дивидендов за прошлый год.
Наука
Биологи научились вычислять возраст человека по его кожным микробам
Американские молекулярные биологи разработали алгоритм, способный вычислить возраст человека с точностью примерно в три-четыре года по образцам микрофлоры его кожи.
Политика
Экс-президентам предложено дать пожизненное членство в Совфеде
Бывшие президенты России смогут пожизненно входить в Совет Федерации, следует из предлагаемой поправки к проекту об изменении Конституции.
Космос
Пойман сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней
Подсчитано, что этот мощный сигнал поступает на Землю из глубокого космоса каждые 16 дней.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Единоборства
Исраэль Адесанья отреагировал на выступление Джона Джонса
Общество
Вассерман призвал не увольнять хохочущую над льготами ведущую ВГТРК
Со смеявшейся над льготами ведущей новостей руководство регионального филиала ВГТРК провело беседу, но решение о дальнейшей ее судьбе на телеканале еще не принято.
Экономика
Число российских регионов с дефицитом бюджета удвоилось
Число регионов России, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза — с 15 до 35, свидетельствуют данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, с которыми ознакомился РБК.
Политика
На Украине предложили продать земли для «защиты» от России
Киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда выступил с предложением продать компаниям из США земли на восточной границе страны для защиты от российской "агрессии".