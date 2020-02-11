Экономика

ТАССТАССМишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
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Правительство занялось кадровыми вопросами малого бизнеса

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Мишустин пообещал возглавить правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Газета.Ruвчера в 06:52

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию предпринимательства

Российская газетавчера в 06:39

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

RT на русскомвчера в 06:34

Мишустин решил возглавить комиссию по развитию малого и среднего бизнеса

РБКвчера в 08:15

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию предпринимательства

РИА Новостивчера в 06:41
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