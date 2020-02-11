Экономика
ТАССМишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
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Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Политика
Зеленский рассказал об общении с Путиным «глаза в глаза»
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что он пообщался "глаза в глаза" с российским коллегой Владимиром Путиным и многое понял.
Происшествия
Супружескую пару из Калининграда обвинили в госизмене
Семейную пару из Калининграда обвинили в государственной измене в пользу спецслужб Латвии.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз
Вчера стало известно, что в семье 44-летнего Энрике Иглесиаса и 38-летней Анны Курниковой произошло пополнение – у супругов родился третий ребенок.
Политика
Зеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.
Армия и оружие
В Идлибе сбили вертолет сирийской армии
Гаджеты
Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Flip
Компания Samsung представила новый складной смартфон модели Galaxy Z Flip.
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
На последней фотографии средняя дочь актрисы кормит девочку из бутылочки.
Здоровье
Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками
По словам эксперта, треть россиян злоупотребляет алкоголем, однако они не считают свой порок чем-то серьезным и поэтому не обращаются за помощью к специалистам.
Политика
Зеленский сменил главу своего офиса
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы своего офиса Андрея Богдана и назначил на пост Андрея Ермака.
Происшествия
Прокурор запросил 16 лет колонии для генерала СК Дрыманова
Здоровье
Предоставление бесплатного пакета медуслуг обсудил премьер Украины
Украинцы смогут пользоваться бесплатными медуслугами в рамках программы медицинских гарантий, которая начнет действовать 1 апреля.
Шоу-бизнес
Бывший супруг Памелы Андерсон рассказал об их двенадцатидневном браке
Как сообщает издание Page Six, мужчина который сумел ощутить на себе все прелести и невзгоды брака за 12 дней решил наконец-то рассказать, в чем была причина столь быстрого развода.
Культура
Психологический триллер «Триггер» стартует на Первом канале 10 февраля
Общество
Новый способ кражи денег со счетов россиян разработали мошенники
Мошенники придумали новый способ хищения средств.
Армия и оружие
Глава МИД Ирана и спецпосланник ООН обсудили ситуацию в Сирии
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф и спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен провели переговоры в субботу, 8 февраля.
Экономика
Украинский Приватбанк выставил на аукцион нефтебазы со скидками до 90%
Украинский Приватбанк выставил на аукцион семь нефтебаз в четырех областях со скидками до 90%, сообщила государственная система электронных торгов арестованным имуществом (OpenMarket - СЕТАМ).
Хоккей
«Авангард» по буллитам обыграл «Ак Барс»
Происшествия
Дагестанский депутат присвоил землю на почти 270 млн рублей
По версии следствия, в период с 2014 по 2017 годы фигуранты дела путем составления поддельных документов завладели тремя земельными участками общей площадью более 55 тысяч кв.м. и стоимость около 270 млн рублей.
Футбол
Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни
Происшествия
Инцидент с девушкой в нижнем белье в ТЦ проверит нижегородская полиция
По факту публикации видеоролика нижегородским блогером, который в торговом центре выгуливает девушку на поводке, в чёрном нижнем белье и БДСМ-маске, проверит полиция.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
Голосование по поправкам в Конституцию Правительство планирует провести в будний день. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источники.
Общество
Вышел трейлер игры с разрушенным Владивостоком
Экономика
Топ-менеджер «Нафтогаза» заявил о задержке премии за сделку с Россией
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко пожаловался на то, что до сих пор не получил причитающуюся ему премию за победу в споре компании с «Газпромом».
Экономика
Минтранс оценил убытки авиакомпаний РФ от приостановки полетов в Китай
Убытки российских авиакомпаний от приостановки полетов в Китай, по подсчетам Минтранса, составляют около 1,6 млрд рублей.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Общество
Boeing впервые с 1962 года не получил новых заказов на самолёты
Американский концерн Boeing Co. впервые с 1962 года не получил в январе ни одного нового заказа на поставку самолётов, сообщает РИА Новости.
Политика
СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран
ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран, говорится в расследовании The Washington Post и немецкого телеканала ZDF.
Общество