Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

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Политика Зеленский сменил главу своего офиса Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы своего офиса Андрея Богдана и назначил на пост Андрея Ермака.

Шоу-бизнес Бывший супруг Памелы Андерсон рассказал об их двенадцатидневном браке Как сообщает издание Page Six, мужчина который сумел ощутить на себе все прелести и невзгоды брака за 12 дней решил наконец-то рассказать, в чем была причина столь быстрого развода.

Происшествия Дагестанский депутат присвоил землю на почти 270 млн рублей По версии следствия, в период с 2014 по 2017 годы фигуранты дела путем составления поддельных документов завладели тремя земельными участками общей площадью более 55 тысяч кв.м. и стоимость около 270 млн рублей.

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