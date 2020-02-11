Экономика

ТАССТАССМишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
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Мишустин возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства

Интерфакс - Россия06:38

Мишустин решил возглавить комиссию по развитию малого и среднего бизнеса

РБК08:15

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию предпринимательства

Российская газета06:39

Правительство занялось кадровыми вопросами малого бизнеса

Коммерсантъ13:08

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

RT на русском06:34

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

ТАСС06:31

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию предпринимательства

РИА Новости06:41
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 16:38, Ашберн
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