Экономика

ТАССТАССМишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
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Дмитрий Койков: «Областные чиновники проигнорировали Союз предпринимателей при организации встречи новгородского бизнеса с Мишустиным»

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В Киеве прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина

Ранее Зеленский рассказал о личной встрече с Путиным в рамках нормандского саммита 9 декабря в Париже.
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По непроверенным данным, Apple занимается разработкой облегченной версии дорогих беспроводных наушников AirPods Pro.
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Обсерватория CHEOPS прислала первую фотографию

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RT на русском 02:09
Армия и оружие

Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии

Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
Lenta.ru 03:09
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Игрок НХЛ перенес сердечный приступ во время матча

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Сент-Луис Блюз» и «Анахайм Дакс» был остановлен из-за сердечного приступа защитника «Сент-Луиса» Джея Баумистера.
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Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток-2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 04:39
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Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании

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Lenta.ru 01:10
Биатлон

Назван состав сборной России на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону

Стало известно, кто из российских биатлонистов будет представлять страну в рамках чемпионата мира по биатлону на смешанной эстафете.
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Разработчик назвал дату отправки модуля «Наука» на Байконур

Российский многофункциональный лабораторный модуль «Наука» планируется отправить на космодром Байконур 19 марта.
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Принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи переехали в поместье, расположенное в канадском Ванкувере.
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Бывший президент Украины Леонид Кравчук выступил за возможность продажи Украиной воды России для нужд Крыма.
Lenta.ru 03:19
Армия и оружие

Армия САР восстановила контроль над трассой Дамаск — Алеппо

Сирийская армия впервые с 2012 года восстановила контроль над трассой М5 Дамаск — Алеппо.
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Полиция начала проверку в отношении Водонаевой

Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
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Взрыв произошел в офисе почтовой компании в Амстердаме

В почтовом офисе в Амстердаме произошел взрыв, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции.
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Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
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Шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой и скорой в Брянске

Шесть человек госпитализированы в больницу после аварии маршрутного такси и скорой помощи утром 12 февраля в Брянске.
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На прошлой неделе один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" сообщил о прекращении поставок фруктов и овощей из КНР.
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«Тысяча работников остается на улице»: приставы приехали закрывать Среднеуральскую птицефабрику

Приставы приехали закрывать Среднеуральскую птицефабрику. Сейчас они находятся там, все сотрудники предприятия будут уволены.
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Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
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Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.
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Больной раком актрисе Евгении Симоновой вырезали легкое

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