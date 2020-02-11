Экономика

ТАССТАССМишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
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Дмитрий Койков: «Областные чиновники проигнорировали Союз предпринимателей при организации встречи новгородского бизнеса с Мишустиным»

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Правительство занялось кадровыми вопросами малого бизнеса

Коммерсантъвчера в 13:08

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию предпринимательства

РИА Новостивчера в 06:41

Мишустин решил возглавить комиссию по развитию малого и среднего бизнеса

РБКвчера в 08:15

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

ТАССвчера в 06:31

Михаил Мишустин встретился с новгородскими предпринимателями

Новгородские ведомостивчера в 07:02

Михаил Мишустин согласился с предложениями новгородских предпринимателей

53 новостивчера в 08:33
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Происшествия

В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков

Российская газета 04:36
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ФСБ проверяет финансовые документы футбольного клуба «Енисей»

МК-Спорт 02:46
Политика

Экс-президентам России предлагают дать пожизненный статус сенаторов

Президенты России после сложения своих полномочий смогут получить пожизненный статус сенаторов Совета Федерации.
Известия вчера в 09:59
Политика

Ангела Меркель осталась без преемницы

Говорит Москва 10 февраля в 14:26
Армия и оружие

Эрдоган обвинил российских военных в нападениях в Идлибе

Турецкий президент Тайп Эрдоган обвинил российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе, цитирует Ahval.
Газета.Ru 04:47
Происшествия

Взрыв произошел в офисе почтовой компании в Амстердаме

В почтовом офисе в Амстердаме произошел взрыв, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции.
Газета.Ru 02:56
Экономика

Исследование: россияне стали меньше экономить на продуктах

Россияне стали меньше экономить на продуктах питания, при этом требования к качеству и ассортименту выросли.
ТАСС 04:11
Общество

Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров

С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.
Ведомости вчера в 10:38
Экономика

Польша запросила у «Газпрома» данные для дела против Nord Stream 2

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток-2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 04:39
Авто

Новый Kia Mohave получит VIP-версию в России

Компания KIA сертифицировала в России еще одну версию внедорожника KIA Mohave нового поколения — с шестиместным салоном.
Автоновости дня 01:03
Политика

Новый глава офиса Зеленского назвал приоритетом мир в Донбассе

Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак на брифинге в среду заявил, что сегодня приоритетом для Владимира Зеленского одним из приоритетов является прекращение войны в Донбассе в интересах Украины.
Московский Комсомолец 04:04
Общество

Полиция начала проверку в отношении Водонаевой

Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Lenta.ru 10 февраля в 15:10
Происшествия

В Керчи завели уголовное дело из-за холодных квартир для сирот

РИА Новости 03:26
Экономика

НПФ покажут, куда вложены пенсионные деньги

Хочу все знать Центробанк с 1 июля 2021 года обяжет негосударственные пенсионные фонды раскрывать полную структуру своих портфелей вплоть до эмитентов, в которых вкладываются деньги будущих пенсионеров.
Газета.Ru вчера в 01:58
Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Lenta.ru 02:18
Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемого в нападениях на женщин

Российская газета 01:59
Происшествия

В соцсетях появилось видео, где уроженцы Чечни избивают югорчанина

В соцсети слили видео, на котором представляющиеся чеченцами, и говорящие на чеченском языке мужчины избивают жителя Сургута, якобы за то, что тот оскорблял чеченский народ.
URA.Ru 01:20
Политика

В Раде заявили о попадании Зеленского в идеологическую ловушку

Депутат Рады Вадим Новинский заявил, что украинский президент Владимир Зеленский попался в идеологическую ловушку после того, как решил признать руководство СССР, наряду с немецким, ответственным за начало Второй мировой войны, пишут украинские СМИ.
Газета.Ru 00:34
Армия и оружие

Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

РИА Новости 02:00
Политика

«Левада-центр»: доверие к Путину снизилось до 35%

Уровень доверия к президенту России Владимиру Путину с сентября 2019 года снизился на 4 процентных пункта (п. п.) -- до 35%, говорится в исследовании «Левада-центра».
Коммерсантъ 03:40
Футбол

Ловчев назвал кончину Рейнгольда печальным событием

Бывший капитан московского "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал смерть Валерия Рейнгольда.
Газета.Ru вчера в 20:53
Армия и оружие

Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии

Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
Lenta.ru 03:09
Биатлон

Назван состав сборной России на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону

Стало известно, кто из российских биатлонистов будет представлять страну в рамках чемпионата мира по биатлону на смешанной эстафете.
Газета.Ru 01:47
Общество

Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 00:21
Культура

Новая передача Ксении Собчак на Первом возмутила зрителей

Первый выпуск нового телешоу Ксении Собчак "Док-ток", опубликованный на YouTube, набрал 1,6 тысяч отметок "нравится" и 4,7 тысяч отметок "не нравится", а также собрал множество недовольных комментариев от зрителей, оставшихся разочарованными новым проектом скандальной телеведущей.
Газета.Ru 02:02
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Газета.Ru вчера в 02:15
Происшествия

В переходе московского метро нашли брошенного младенца

В переходе рядом с метро "Парк Победы" в Москве нашли младенца, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Интерфакс 02:30
Здоровье

Доктор Мясников назвал плюсы коронавируса для россиян

Как сообщает ToDay News Ufa, в своем Тelegram-канале «Доктор Мясников» популярный доктор и телеведущий сообщил, что на данный момент риск подхватить новый китайский коронавирус именно на территории РФ полностью отсутствует.
ToDay News Ufa вчера в 04:04
Экономика

Банк ВТБ опустил ставку по ипотеке ниже 8%

Минимальная ставка банка ВТБ по ипотеке снижена до 7,9% годовых с 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба банка.
REGNUM вчера в 03:10
Общество

Испанские археологи нашли пещеру со следами древней резни

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Nature, в испанской провинции Уэска в пещере Эль-Трокс были обнаружены останки 9 человек, из них четырех детей.
ToDay News Ufa 01:20
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