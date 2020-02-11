Общество
REGNUMМишустин возглавит правкомиссию по развитию малого предпринимательства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лично возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства.
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Армия и оружие
Эрдоган пригрозил Сирии «высокой ценой» за убитых в Идлибе военных
Сирийское правительство «заплатит высокую цену» за убийство пяти турецких военных в Идлибе.
Политика
В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
Спорт
Калла — о допинге у Франссон: я не могла поверить, что это правда
Шведская лыжница Шарлотт Калла рассказала о своей реакции на положительный допинг-тест бронзового призёра Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Йенни Франссон.
Наука
Археологи сделали «ужасающее» открытие в пещере Испании
В одной из пещер, расположенных в районе испанского городка Уэска, археологи обнаружили останки девяти человек.
Единоборства
Исраэль Адесанья отреагировал на выступление Джона Джонса
Действующий чемпион UFC в среднем весе, Исраэль Адесанья, прокомментировал выступление Джона Джонса, который в минувшие выходные на UFC 247 в Хьюстоне одержал спорную победу над Домиником Рейесом и сохранил титул в полутяжелом весе.
Футбол
Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни
Политика
Аббас назвал условия для переговоров с Израилем
Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что готов немедленно приступить к переговорам с Израилем.
Здоровье
Студентку с коронавирусом выписали из больницы Тюмени
Студентка из Китая, у которой выявили коронавирус, была выписана из больницы в Тюмени, сообщают власти региона.
Шоу-бизнес
Борющейся с раком актрисе Евгении Симоновой удалили легкое
Отечественной актрисе Евгении Симоновой врачи провели операцию по удалению легкого.
Общество
Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере снова увеличилось
Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии увеличилось до 175 человек.
Шоу-бизнес
Актер из «Моей ужасной няни» Рафаэль Коулмэн умер в возрасте 25 лет
О смерти актера из ленты «Моя ужасная няня» 2004 года выпуска рассказала мать посредством публикации в Twiiter.
Политика
США хотят серьезно обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных запасов
США рассчитывают на "серьезное" обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Футбол
Семак: «Зенит» не может просто купить лидеров ЦСКА или других клубов
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о трансферной политике клуба.
Шоу-бизнес
Водонаева опровергла долги по налогам
Футбол
ДЮСШ Головина в Калтане не получила выплаты за его переход в «Монако»
Детская спортивная школа города Калтан Кемеровской области, воспитавшая футболиста, не получила 255 тыс. евро за переход полузащитника сборной России Александра Головина из московского ЦСКА во французский «Монако».
Авто
Nissan может приостановить выпуск автомобилей в России
Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на представительство японской марки в России, в марте конвейер на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен.
Политика
Черного Ленина из ДНР задержали в России
Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Футбол
Почеттино признался, что хочет снова работать в АПЛ
Бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвел итоги своей работы в лондонском клубе, а также признался, что хочет снова тренировать в английской лиге.
Здоровье
Врач назвал храп признаком серьезной болезни
Шоу-бизнес
Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.
Гаджеты
Samsung представил новые смартфоны-флагманы: всё о Galaxy S20
Samsung Galaxy S20 Ultra Samsung Galaxy S20: камеры, фотовозможности В Samsung уверены, что главное в современном смартфоне — камера, по крайней мере именно такое мнение высказывают пользователи в маркетинговых исследованиях.
Происшествия
Работа аэропорта Владивосток нарушена из-за тумана
Несколько рейсов задерживаются с прибытием во Владивосток из-за тумана в приморской столице, два самолета ушли на запасной аэродром в Хабаровске, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы авиаузла.
Финансы
Официальный курс евро на среду снизился до 69,77 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 5,42 копейки - до 69,7684 рубля, курс доллара увеличился на 17,82 копеек, до 63,949 рубля, следует из данных Банка России.
Политика
СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран
ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран.
Наука
Компьютер научился предсказывать эффективность антидепрессанта по ЭЭГ
Американские ученые разработали алгоритм, который может предсказать эффективность курса антидепрессанта сертралина по активности головного мозга в состоянии покоя.
Здоровье
В России планируют изменить порядок медосвидетельствования водителей
В Министерство здравоохранения и МВД России поступило предложение изменить правила прохождения медицинского освидетельствования водителей.