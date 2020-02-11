Общество
REGNUMМишустин возглавит правкомиссию по развитию малого предпринимательства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лично возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства.
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Происшествия
Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником
Политика
ЕС планирует пересмотреть Соглашение о свободной торговле с Украиной
Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи заявил, что Евросоюз планирует в 2020 году подготовить пересмотр Соглашения о свободной торговле с Украиной.
Шоу-бизнес
Внук Елизаветы II объявил о разводе
Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс заявил о разводе с женой Отам. Пара провела в браке 12 лет, сообщает The Sun.
Армия и оружие
В Идлибе сбит вертолёт сирийской армии
Происшествия
В Пензе задержали активистов, приехавших поддержать фигурантов дела «Сети»
На железнодорожном вокзале в Пензе полицейские задержали активистов, которые собирались вернуться в Москву после оглашения приговора фигурантам дела «Сети», сообщили «МБХ-медиа» и несколько Telegram-каналов.
Гаджеты
Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом
Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Трансляция велась на YouTube-канале компании.
Экономика
ЦБ продаст Сбербанк правительству по рыночной стоимости
Глава Сбербанка Герман Греф на момент публикации материала не прокомментировал сообщение своего акционера, то есть ЦБ, о продаже контрольного пакета.
Политика
В МИД Украины заявили об отсутствии оснований назначать посла в России
«Нет никаких оснований повышать статус дипломатических отношений путём назначения посла Украины», — приводит Интерфакс сообщение украинского МИД.
Кино
Владимир Меньшов: «Мужчины лучше рассказывают о женщинах»
Экономика
В России пенсионерам повысили доплату за возраст
В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
Футбол
Коутиньо хочет остаться в «Баварии»
Армия и оружие
Главы Минобороны НАТО обсудят реакцию альянса на российские ракеты
Министры обороны НАТО обсудят на плановом заседании 12-13 февраля, как альянс будет реагировать на российские ядерные и обычные ракеты.
Футбол
Российская Премьер-Лига получит новое название
Новое название получит Российская Премьер-Лига, сообщает Веттіпд Іпsіdеr со ссылкой на свой источник.
Шоу-бизнес
Тодоренко рассказала, почему отдыхает без Топалова
Регина Тодоренко вместе с маленьким сыном отдыхает на Мальдивах и в перерывах между плаванием и солнечными ваннами отбивается от подписчиков, которые сетуют на отсутствие рядом с ней любимого супруга.
Музыка
Писательница Ницой раскритиковала жюри отборочного тура Евровидения
Скандальная украинская писательница Лариса Ницой обругала участников и жюри национального отбора на музыкальный конкурс Евровидение из-за русского языка.
Общество
Россия отправила в Китай 2 млн медицинских масок
Россия направила в Китай 2 млн медицинский масок в качестве гуманитарной помощи на фоне эпидемии коронавируса нового типа Covid-2019, заявил глава российского Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.
Армия и оружие
Появились сообщения об атаке турецкого F-16 на Ми-17 в Сирии
Атаку на вертолет Ми-17 сирийской армии провел турецкий истребитель F-16, сообщает военный аналитик Бабак Тагвей со ссылкой на неназванного бывшего пилота ВВС Турции.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль
Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Происшествия
Медбрат из Перми сознался в авторстве постов об убийстве ветеранов
Медбрат-анестезист пермской больницы имени Гринберга Сергей Калинин взял на себя ответственность за публикацию анонимных сообщений об убийстве ветеранов посредством отключения их от аппарата искусственной вентиляции легких.
Кино
Warner переименовала фильм «Хищные птицы» из-за плохих кассовых сборов
Warner Bros переименовала фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в «Харли Квинн: Хищные птицы», сообщает ТАСС со ссылкой на Entertainment Weekly.
Политика
В МИД усомнились в проведении саммита «Нормандской четверки» в апреле
Заявления и действия украинской стороны ставят под вопрос возможность новой встречи лидеров "нормандского формата" в апреле 2020 года.
Энергетика
В Белоруссии решили отказаться от премий российским компаниям за нефть
Ранее сообщалось, что Россия по итогам переговоров в Сочи 7 февраля отказалась дать Белоруссии скидку на нефть и собирается продолжить поставки нефти в республику на коммерческих условиях.
Общество
Ведущая «Вестей» рассмеялась, озвучивая сюжет о социальных выплатах
Студийная запись со смехом ведущей не пошла в эфир, но попала в Сеть.
Наука
Колеса с актуаторами позволили управлять наклоном и дорожным просветом робота
В 2019 году инженеры под руководством Джонатана Робертса (Jonathan Roberts) из Квинслендского технологического университета предложили использовать в таких колесах не пассивные амортизаторы, а актуаторы, способные постоянно сдвигать расположение оси вращения колеса и тем самым влиять на параметры движения.
Гаджеты
На чехлы для неанонсированного iPhone уже открыт приём заказов
Стоит отметить, что у Alibaba и Amazon тоже есть чехлы для еще не анонсированного смартфона iPhone SE 2. Такая практика применяется не первый год, когда производители начинают выпускать чехлы за несколько недель до презентации новых iPhone.