Экономика

REGNUMREGNUMМишустин возглавит правкомиссию по развитию малого предпринимательства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лично возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства.
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Дмитрий Койков: «Областные чиновники проигнорировали Союз предпринимателей при организации встречи новгородского бизнеса с Мишустиным»

Ваши новости04:02

Правительство занялось кадровыми вопросами малого бизнеса

Коммерсантъвчера в 13:08

Михаил Мишустин встретился с новгородскими предпринимателями

Новгородские ведомостивчера в 07:02

Мишустин решил возглавить комиссию по развитию малого и среднего бизнеса

РБКвчера в 08:15

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

ТАССвчера в 06:31

Михаил Мишустин согласился с предложениями новгородских предпринимателей

53 новостивчера в 08:33

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию предпринимательства

РИА Новостивчера в 06:41
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Энергетика

Минск предложил компаниям из России самим ввозить нефть для своих АЗС

Российским нефтяным компаниям, владеющим заправками на территории Белоруссии, предлагается обеспечивать их бензином и дизтопливом за счет поставки нефти на белорусские НПЗ по давальческой схеме (компания поставляет нефть, платит заводу комиссию, забирает нефтепродукты и передает их АЗС).
РБК 07:38
Общество

Госдума рассмотрит поправки о расширении материнского капитала

В Госдуму внесены поправки в законопроект о материнском капитале, продлевающие действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Gazeta.SPb вчера в 00:46
Общество

ФССП остановила работу Среднеуральской птицефабрики

По словам Максимова, ведомство дало время на устранение нарушений до 2 ноября 2020 года, а Среднеуральская птицефабрика уже разработала «дорожную карту» по пожарной безопасности и приступила к ее исполнению.
Правда УрФО 04:19
Шоу-бизнес

Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом

Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
Shraibikus News 01:08
Происшествия

СК проверит видео праздника силовиков в Тюмени с воровскими лозунгами

RT на русском 08:26
Политика

Эстония предупредила о риске превентивного удара России по Прибалтике

Эстонская внешняя разведка предупредила о риске превентивного удара России по Прибалтике.
Lenta.ru 08:45
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 174

Число заразившихся новым коронавирусом пассажиров, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess в японской Йокогаме, выросло до 174 человек, сообщает «Интерфакс».
Общественное телевидение России вчера в 21:23
Армия и оружие

Американские военные попали под обстрел на блокпосте в Сирии

Американских военных обстреляли в районе блокпоста на въезде в город Камышлы в сирийском Курдистане, они открыли ответный огонь, сообщил спикер возглавляемой США коалиции, полковник Майлз Кэггинз.
РБК 08:18
Происшествия

СК возбудил дело после суицида в суде экс-главы управления ФСИН

Следственный комитет России возбудил дело о халатности после суицида в суде экс-главы управления ФСИН Виктора Свиридова.
RT на русском 08:32
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Газета.Ru вчера в 02:15
Гаджеты

Samsung представил складной смартфон Galaxy Z Flip

Южнокорейская корпорация Samsung представила на презентации в Сан-Франциско новый смартфон со складывающимся экраном.
Piter.tv 04:02
Экономика

Центробанк планирует продать Сбербанк

Согласно документу, принадлежащий ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка приобретет государство за счет ФНБ (Фонда национального благосостояния), по рыночной цене.
ГЛАС.RU вчера в 08:31
Политика

Кремль отреагировал на слухи о плане Путина по созданию сверхдержавы

Президент России Владимир Путин не предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединить возглавляемые ими государства, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Lenta.ru 09:20
Общество

Ученые и журналисты потребовали отмены приговора по «делу Сети»

Российские ученые и научные журналисты считают «дело Сети» (запрещенная в России террористическая организация) «целиком сфабрикованным».
Росбалт 08:45
Общество

Испанские археологи обнаружили пещеру со следами древней резни

Археологи обнаружили пещеру с останками людей в испанских Пиренеях. Соответствующий отчет появился в журнале Nature.
Политическая Экспертиза 05:17
Политика

Жаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»

Жарова в Роскомнадзоре может заменить Андрей Липов, начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, говорят все три собеседника «Ведомостей».
Ведомости 07:59
Армия и оружие

Кремль ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Сирии

Россия продолжает придерживаться сочинских соглашений с Турцией по ситуации в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
РБК 07:05
Здоровье

В Тюмени выписали студентку, у которой ранее выявили коронавирус

Китайскую студентку, у которой было зафиксировано заражение новым коронавирусом, выписали из больницы в Тюмени.
RT на русском вчера в 06:32
Общество

Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»

Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
RT на русском 05:06
Происшествия

Бывшего псковского вице-губернатора приговорили к пяти годам колонии

REGNUM 07:31
Общество

Убийцу Немцова хотят перевести из колонии в тюрьму

Газета.Ru 07:56
Футбол

Соболев рассказал о причине срыва трансфера в английский клуб

Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев рассказал, что не смог перейти в клуб Английской премьер-лиги из-за проблем с рабочей визой.
News.ru 09:10
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru вчера в 05:45
Политика

Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза

В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
Ведомости 01:18
Политика

В Кремле оценили идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Идеи Киева о поставках воды в Крым на коммерческой основе могут рассматриваться, но этот регион России не может быть объектом каких-то разменов, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:53
Культура

Собчак ответила телезрителям на критику «передачи для быдла»

На Первом канале появилась новая программа «Док-Ток» с участием Ксении Собчак, которое зрители нарекли «шоу для быдла».
Телеканал 360° вчера в 18:59
Политика

Черного Ленина из ДНР задержали в России

Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Lenta.ru вчера в 16:10
Автоспорт

Red Bull показала изображение новой машины RB16

Возможно, уже сегодня появятся изображения и даже видео с настоящей машиной, поскольку Red Bull проведет шейкдаун в Сильверстоуне.
Autosport.com.ru 04:02
Политика

Матвиенко поддержала идею пожизненного сенаторства

Рабочая группа по Конституции обсудит идею пожизненного назначения сенаторов Матвиенко добавила, что эта идея обсуждается с 2014 года.
Национальная служба новостей 06:29
Происшествия

Два ребенка из России погибли при столкновении двух катеров в Таиланде

Погибло два ребенка из России — 12-летний мальчик и шестилетняя девочка. 22 человека получили ранения, сообщает The Phuket News.
Коммерсантъ 10 февраля в 00:06
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