Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лично возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства.

Энергетика Минск предложил компаниям из России самим ввозить нефть для своих АЗС Российским нефтяным компаниям, владеющим заправками на территории Белоруссии, предлагается обеспечивать их бензином и дизтопливом за счет поставки нефти на белорусские НПЗ по давальческой схеме (компания поставляет нефть, платит заводу комиссию, забирает нефтепродукты и передает их АЗС).

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Общество ФССП остановила работу Среднеуральской птицефабрики По словам Максимова, ведомство дало время на устранение нарушений до 2 ноября 2020 года, а Среднеуральская птицефабрика уже разработала «дорожную карту» по пожарной безопасности и приступила к ее исполнению.

Армия и оружие Американские военные попали под обстрел на блокпосте в Сирии Американских военных обстреляли в районе блокпоста на въезде в город Камышлы в сирийском Курдистане, они открыли ответный огонь, сообщил спикер возглавляемой США коалиции, полковник Майлз Кэггинз.

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Происшествия Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.

Политика В Кремле оценили идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу Идеи Киева о поставках воды в Крым на коммерческой основе могут рассматриваться, но этот регион России не может быть объектом каких-то разменов, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Политика Черного Ленина из ДНР задержали в России Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.

Автоспорт Red Bull показала изображение новой машины RB16 Возможно, уже сегодня появятся изображения и даже видео с настоящей машиной, поскольку Red Bull проведет шейкдаун в Сильверстоуне.