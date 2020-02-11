Экономика
REGNUMМишустин возглавит правкомиссию по развитию малого предпринимательства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лично возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства.
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Энергетика
Минск предложил компаниям из России самим ввозить нефть для своих АЗС
Российским нефтяным компаниям, владеющим заправками на территории Белоруссии, предлагается обеспечивать их бензином и дизтопливом за счет поставки нефти на белорусские НПЗ по давальческой схеме (компания поставляет нефть, платит заводу комиссию, забирает нефтепродукты и передает их АЗС).
Общество
Госдума рассмотрит поправки о расширении материнского капитала
В Госдуму внесены поправки в законопроект о материнском капитале, продлевающие действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Общество
ФССП остановила работу Среднеуральской птицефабрики
По словам Максимова, ведомство дало время на устранение нарушений до 2 ноября 2020 года, а Среднеуральская птицефабрика уже разработала «дорожную карту» по пожарной безопасности и приступила к ее исполнению.
Шоу-бизнес
Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом
Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
Происшествия
СК проверит видео праздника силовиков в Тюмени с воровскими лозунгами
Политика
Эстония предупредила о риске превентивного удара России по Прибалтике
Эстонская внешняя разведка предупредила о риске превентивного удара России по Прибалтике.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 174
Число заразившихся новым коронавирусом пассажиров, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess в японской Йокогаме, выросло до 174 человек, сообщает «Интерфакс».
Армия и оружие
Американские военные попали под обстрел на блокпосте в Сирии
Американских военных обстреляли в районе блокпоста на въезде в город Камышлы в сирийском Курдистане, они открыли ответный огонь, сообщил спикер возглавляемой США коалиции, полковник Майлз Кэггинз.
Происшествия
СК возбудил дело после суицида в суде экс-главы управления ФСИН
Следственный комитет России возбудил дело о халатности после суицида в суде экс-главы управления ФСИН Виктора Свиридова.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Гаджеты
Samsung представил складной смартфон Galaxy Z Flip
Южнокорейская корпорация Samsung представила на презентации в Сан-Франциско новый смартфон со складывающимся экраном.
Экономика
Центробанк планирует продать Сбербанк
Согласно документу, принадлежащий ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка приобретет государство за счет ФНБ (Фонда национального благосостояния), по рыночной цене.
Политика
Кремль отреагировал на слухи о плане Путина по созданию сверхдержавы
Президент России Владимир Путин не предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединить возглавляемые ими государства, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
Ученые и журналисты потребовали отмены приговора по «делу Сети»
Российские ученые и научные журналисты считают «дело Сети» (запрещенная в России террористическая организация) «целиком сфабрикованным».
Общество
Испанские археологи обнаружили пещеру со следами древней резни
Археологи обнаружили пещеру с останками людей в испанских Пиренеях. Соответствующий отчет появился в журнале Nature.
Политика
Жаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»
Жарова в Роскомнадзоре может заменить Андрей Липов, начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, говорят все три собеседника «Ведомостей».
Армия и оружие
Кремль ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Сирии
Россия продолжает придерживаться сочинских соглашений с Турцией по ситуации в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Здоровье
В Тюмени выписали студентку, у которой ранее выявили коронавирус
Китайскую студентку, у которой было зафиксировано заражение новым коронавирусом, выписали из больницы в Тюмени.
Общество
Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»
Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
Общество
Убийцу Немцова хотят перевести из колонии в тюрьму
Футбол
Соболев рассказал о причине срыва трансфера в английский клуб
Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев рассказал, что не смог перейти в клуб Английской премьер-лиги из-за проблем с рабочей визой.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Политика
Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза
В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
Политика
В Кремле оценили идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Идеи Киева о поставках воды в Крым на коммерческой основе могут рассматриваться, но этот регион России не может быть объектом каких-то разменов, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Культура
Собчак ответила телезрителям на критику «передачи для быдла»
На Первом канале появилась новая программа «Док-Ток» с участием Ксении Собчак, которое зрители нарекли «шоу для быдла».
Политика
Черного Ленина из ДНР задержали в России
Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Автоспорт
Red Bull показала изображение новой машины RB16
Возможно, уже сегодня появятся изображения и даже видео с настоящей машиной, поскольку Red Bull проведет шейкдаун в Сильверстоуне.
Политика
Матвиенко поддержала идею пожизненного сенаторства
Рабочая группа по Конституции обсудит идею пожизненного назначения сенаторов Матвиенко добавила, что эта идея обсуждается с 2014 года.
Происшествия
Два ребенка из России погибли при столкновении двух катеров в Таиланде
Погибло два ребенка из России — 12-летний мальчик и шестилетняя девочка. 22 человека получили ранения, сообщает The Phuket News.