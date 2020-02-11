Экономика

REGNUMREGNUMМишустин возглавит правкомиссию по развитию малого предпринимательства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лично возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства.
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Михаил Мишустин согласился с предложениями новгородских предпринимателей

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РБК08:15

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ТАСС06:31

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Мишустин возглавит правкомиссию по развитию предпринимательства

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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 10:41, Ашберн
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