Общество

REGNUMREGNUMМишустин возглавит правкомиссию по развитию малого предпринимательства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лично возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства.
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Правительство занялось кадровыми вопросами малого бизнеса

Коммерсантъ13:08

Мишустин решил возглавить комиссию по развитию малого и среднего бизнеса

РБК08:15

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

ТАСС06:31

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию предпринимательства

Российская газета06:39

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

RT на русском06:34

Мишустин пообещал возглавить правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Газета.Ru06:52

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию предпринимательства

РИА Новости06:41
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Общество

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