Общество
REGNUMМишустин возглавит правкомиссию по развитию малого предпринимательства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лично возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства.
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Общество
Число зараженных коронавирусом в Германии возросло до 16 человек
Политика
США хотят серьезно обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных запасов
США рассчитывают на "серьезное" обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Общество
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
Общество
Один из пусков с космодрома Восточный перенесли на 2021 год
Всего с апреля 2016 года с космодрома Восточный выполнены пять запусков, один из которых в декабре 2017 года со спутником "Метеор-М" номер 2-1 и 18 малыми космическими аппаратами завершился аварией.
Наука
Археологи сделали «ужасающее» открытие в пещере Испании
В одной из пещер, расположенных в районе испанского городка Уэска, археологи обнаружили останки девяти человек.
Кино
Южная Корея: Обзор кассовых сборов за уик-энд 7 - 9 февраля, 2020
Новым лидером чарта стал взявший на старте $3,7 млн в 1192 кинозалах за уик-энд и $5,02 млн за первые пять дней хоррор «Шкаф».
Экономика
Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.
Общество
В Госдуму внесли проект о минимальной зарплате для врачей
Согласно документу, предлагается установить ограничение минимальной зарплаты врачей, в обязанности которых входит оказание первичной медико-санитарной помощи взрослым в амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на дому при вызове, на уровне размера средней заработной платы в соответствующем российском субъекте.
Общество
Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат
Здоровье
В России планируют изменить порядок медосвидетельствования водителей
В Министерство здравоохранения и МВД России поступило предложение изменить правила прохождения медицинского освидетельствования водителей.
Футбол
Семак: «Зенит» не может просто купить лидеров ЦСКА или других клубов
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о трансферной политике клуба.
Армия и оружие
США отказались вмешиваться в ситуацию в Идлибе
Соединенные Штаты выражают обеспокоенность ситуацией в сирийской провинции Идлиб, однако не собираются вмешиваться, заявил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен на своем выступлении в Атлантическом совете в Вашингтоне.
Общество
ВОЗ дала официальное название коронавирусу нового типа
Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) присвоила название COVID-19 (corona virus disease 2019) коронавирусу нового типа, распространение которого началось в конце декабря в Китае.
Гаджеты
Samsung представил новые смартфоны-флагманы: всё о Galaxy S20
Samsung Galaxy S20 Ultra Samsung Galaxy S20: камеры, фотовозможности В Samsung уверены, что главное в современном смартфоне — камера, по крайней мере именно такое мнение высказывают пользователи в маркетинговых исследованиях.
Общество
Глава Верховного суда предложил расширить подсудность дел присяжным
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на подведении итогов работы судебной системы за 2019 год заявил, что с участием присяжных могут рассматриваться все уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, в том числе экономического характера, если в них нет сведений, составляющих гостайну.
Общество
Круизный лайнер отказались пускать в пять портов из-за коронавируса
Власти Таиланда отказались пускать в страну пассажиров круизного лайнера Westerdam, вышедшего из Гонконга из-за боязни распространения новым коронавирусом, сообщает Bloomberg.
Политика
В Раде рассказали об идеологической ловушке, в которую попал Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский попался в идеологическую ловушку, решив признать советское руководство, наряду с немецким, ответственным за начало Второй мировой войны.
Общество
Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере снова увеличилось
Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии увеличилось до 175 человек.
Общество
Семерых фигурантов дела «Сети» приговорили к 86 годам лишения свободы
Авто
Nissan может приостановить выпуск автомобилей в России
Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на представительство японской марки в России, в марте конвейер на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен.
Происшествия
Молния ударила в пассажирский самолет в небе над Англией
Молния поразила летящий в плохую погоду пассажирский самолет в небе над Великобританией.
Общество
«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки по использованию маткапитала
Поправки в законопроект о материнском капитале, продлевающие действие программы до 31 декабря 2026 года с ежегодной индексацией, внесены фракцией «Единая Россия» в Госдуму.
Происшествия
Работа аэропорта Владивосток нарушена из-за тумана
Несколько рейсов задерживаются с прибытием во Владивосток из-за тумана в приморской столице, два самолета ушли на запасной аэродром в Хабаровске, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы авиаузла.
Здоровье
Ученые предупредили о вспышке туляремии в Ростовской области
Ученые Южного научного центра РАН заговорили о возможной вспышке туляремии, которую переносят грызуны.
Наука
Выявлена связь между уровнем тестостерона и риском развития рака
Учёные-медики из Кембриджского и Эксетерского университетов провели генетический анализ более 425 тысяч образцов крови мужчин и женщин, чтобы изучить влияние уровня тестостерона в организме на риск развития рака и сахарного диабета.
Здоровье
Врач предупредил об опасности храпа
Врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев заявил, что храп может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
Политика
Трамп анонсировал увольнения в Белом доме
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Белый дом покинет ряд сотрудников из-за ситуации с импичментом.