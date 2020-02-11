Экономика
REGNUMМишустин возглавит правкомиссию по развитию малого предпринимательства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лично возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства.
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Футбол
Пятов стал новым капитаном «Шахтера»
Гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин сообщил, что вратарь Андрей Пятов стал новым капитаном команды.
Экономика
В Минфине рассказали о сложностях пересмотра условий кредита на БелАЭС
Россия и Белоруссия ведут консультации по изменению условий кредита на строительство БелАЭС, однако обсуждение этого вопроса идет сложно.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль
Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Общество
Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога
Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.
Политика
В Кремле Козака назвали куратором по Украине
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении Украины.
Общество
Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.
Общество
ВОЗ дала официальное название коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала название коронавирусу — COVID-2019, заявил во вторник, 11 февраля, глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции.
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Армия и оружие
Два пилота сбитого в Идлибе сирийского вертолета погибли
Оба пилота вертолета сирийской армии, сбитого в Идлибе, погибли. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сирийский военный источник.
Политика
ЦРУ втайне владело крупнейшим поставщиком криптографических технологий
Как следует из публикации издания, начавшая свой бизнес ещё во время Второй мировой войны швейцарская Crypto AG всю вторую половину XX века являлась одним из крупнейших мировых поставщиков аппаратных и программных решений для зашифрованных коммуникаций.
Общество
Белоруссия перерабатывает последнюю нефть
Белоруссия начала выбирать технологическую нефть для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти на запад, сообщили «РИА Новости» в «Белнефтехиме».
Футбол
Чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд госпитализирован
Чемпиона СССР в составе московского «Спартака» Валерия Рейнгольда госпитализировали.
Общество
В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Теннис
Хачанов выиграл у Фоньини на старте турнира в Роттердаме
Политика
Зеленский уволил представителя Украины в минской группе
Украинский президент Владимир Зеленский отправил в отставку уполномоченного представителя страны в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы в Минске Валерию Лутковскую.
Экономика
Сечин рассказал Путину о работе «Роснефти» в 2019 году
Президент России Владимир Путин провел встречу с главным исполнительным директором компании "Роснефть" Игорем Сечиным.
Шоу-бизнес
Звезда «Моей ужасной няни» Рафаэль Коулмэн умер в 25 лет
Британский актер Рафаэль Коулмэн, звезда нашумевшего фильма «Моя ужасная няня», скончался.
Общество
Верховный суд Крыма освободил из-под стражи директора парка «Тайган»
Верховный суд Крыма освободил от содержания под стражей директора парка "Тайган" Олега Зубкова, изменив ему меру пресечения на запрет определенных действий, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
Общество
В Думу внесены поправки о расширении маткапитала
Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму предложение о поправках к законопроектам о материнском капитале.
Культура
На Первом канале стартует остросюжетная драма «Триггер»
Общество
Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон поздравила Брэда Питта с «Оскаром»
После премии SAG Awards Дженнифер Энистон и Брэд Питт стараются не попадать в объективы вместе, чтобы избежать новой волны слухов о своем «долгожданном воссоединении».
Политика
Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии
Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии.
Общество
Стариков и больных эвакуируют с японского лайнера Diamond Princess
Японские власти приступили к эвакуации пожилых и больных людей с круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине близ берегов из-за коронавируса.
Происшествия
Бывшим полицейским назначили длительные сроки
Кино
Владимир Меньшов: «Мужчины лучше рассказывают о женщинах»
Шоу-бизнес
Стас Садальский рассказал, как Тина Канделаки стала звездой
Саму Канделаки Садальский назвал ограниченной, но амбициозной, и сравнил её с куклой вуду, которую лепили все, втыкая булавки в пустое тело.
Гаджеты
Honor распродает популярные смартфоны со скидками до 8 тысяч рублей
Дочерняя компания китайского гиганта Huawei, а именно бренд Honor объявил о начале новой акции, в рамках которой популярные смартфоны продаются со скидками до восьми тысяч рублей.