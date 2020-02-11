Экономика

REGNUMREGNUMМишустин возглавит правкомиссию по развитию малого предпринимательства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лично возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства.
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Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

ТАСС06:31

Мишустин решил возглавить комиссию по развитию малого и среднего бизнеса

РБК08:15

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию предпринимательства

Российская газета06:39

Мишустин возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства

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Мишустин возглавит правкомиссию по развитию предпринимательства

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