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Политика В Кремле Козака назвали куратором по Украине Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении Украины.

Общество Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.

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Политика Зеленский уволил представителя Украины в минской группе Украинский президент Владимир Зеленский отправил в отставку уполномоченного представителя страны в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы в Минске Валерию Лутковскую.

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Общество Стариков и больных эвакуируют с японского лайнера Diamond Princess Японские власти приступили к эвакуации пожилых и больных людей с круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине близ берегов из-за коронавируса.