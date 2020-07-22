Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом об итогах работы кабинета министров. Это его первый отчет в должности главы правительства.

Мишустин впервые выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства

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