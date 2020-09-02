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РИА Новости
РИА Новости

Мишустин: все социальные обязательства за первое полугодие выполнены

Правительство России, несмотря на коронавирус, в первом полугодии 2020 года выполнил все социальные обязательства в полном объеме, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В источнике
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Комсомольская правда

Чиновники будут головой отвечать за бюджетную дисциплину: Мишустин напомнил министрам о персональной ответственности

Комсомольская правдавчера в 06:50
Российская газета

Мишустин: Все социальные обязательства за первое полугодие выполнены

Российская газетавчера в 05:39
РИА Новости

Мишустин: все социальные обязательства за первое полугодие выполнены

РИА Новостивчера в 04:51
Известия

Мишустин заявил о выполнении всех социальных обязательств в первом полугодии

Известиявчера в 05:17
Вести.Ru

Мишустин: министры будут персонально отвечать за неисполнение бюджета

Вести.Ruвчера в 05:37
ТАСС

Мишустин заявил, что министры будут персонально отвечать за неисполнение бюджета

ТАССвчера в 04:50
РЕН ТВ

Мишустин: ответственность за неисполнение бюджета ляжет на министров

РЕН ТВвчера в 05:07

Эксперты оценили риск санкций против России из-за отравления Навального

Новые санкции против России из-за отравления главы ФБК Алексея Навального, о чем 2 сентября заявило правительство Германии, более вероятны со стороны Евросоюза, чем со стороны США, считают опрошенные РБК международные эксперты.
РБКвчера в 14:58

Стало известно о желании Лукашенко создать украинско-белорусский союз

Бывший президент Европейского совета и председатель Европейской народной партии (ЕНП) Дональд Туск заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в 2014 году предлагал создать украинско-белорусский союз с собой во главе.
Lenta.ruвчера в 16:17
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Путин поручит выделить деньги на капремонт водоснабжения Севастополя

Президент РФ Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал дать поручение правительству о выделении средств для капитального ремонта сетей водоснабжения региона.
РИА Новостивчера в 07:48
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Задержанных в Минске журналистов перевели в изолятор на Окрестина

Всех шестерых журналистов, задержанных у стадиона "Динамо" 1 сентября на несанкционированной акции, перевели в изолятор на Окрестина, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
РИА Новостивчера в 14:38
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Reuters: США и ЕС ведут переговоры по санкциям против Белоруссии

Возможные санкции против Белоруссии стали темой обсуждения правительств Канады, США, ЕС, Великобритании, сообщает 2 сентября Reuters, ссылаясь на источник в правительственных кругах Канады.
ИА Красная Веснавчера в 12:57
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СМИ: Индия намерена потратить $7,536 млрд на шесть новых подводных лодок

Нью-Дели, 2 сентября 2020, 23:42 — REGNUM Министерство обороны Индии не позднее октября 2020 года объявит тендер на строительство шести неатомных подводных лодок «Проекта-75(I)», сообщает 2 сентября издание Press Trust of India со ссылкой на источники в индийском правительстве.
REGNUMвчера в 16:42