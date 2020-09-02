Мишустин: все социальные обязательства за первое полугодие выполнены
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Правительство России, несмотря на коронавирус, в первом полугодии 2020 года выполнил все социальные обязательства в полном объеме, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В источнике
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