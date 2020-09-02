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РИА Новости
РИА Новости

Мишустин: все социальные обязательства за первое полугодие выполнены

Правительство России, несмотря на коронавирус, в первом полугодии 2020 года выполнил все социальные обязательства в полном объеме, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В источнике
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Известия

Мишустин заявил о выполнении всех социальных обязательств в первом полугодии

Известия05:17
Российская газета

Мишустин: Все социальные обязательства за первое полугодие выполнены

Российская газета05:39
Вести.Ru

Мишустин: министры будут персонально отвечать за неисполнение бюджета

Вести.Ru05:37
Комсомольская правда

Чиновники будут головой отвечать за бюджетную дисциплину: Мишустин напомнил министрам о персональной ответственности

Комсомольская правда06:50
РИА Новости

Мишустин: все социальные обязательства за первое полугодие выполнены

РИА Новости04:51
ТАСС

Мишустин заявил, что министры будут персонально отвечать за неисполнение бюджета

ТАСС04:50
РЕН ТВ

Мишустин: ответственность за неисполнение бюджета ляжет на министров

РЕН ТВ05:07

Совфед назвал фальсификацией заявление об отравлении Навального

Заявление Германии о наличии в организме основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального следов яда из группы «Новичок» является очередной фальсификацией, заявил «Ведомостям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Совфед назвал фальсификацией заявление об отравлении Навального
Ведомости10:48
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Половина россиян не испытывают болей при инфаркте

Согласно статистике, около половины перенесших инфаркт миокарда россиян не испытывали типичных для патологии болей, но замечали внезапно возникшую утомляемость, которую списывали на последствия перенесенного ОРВИ или повседневную усталость.
MedTecNews08:23

Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с бывшим премьер-министром Италии, 83-летним лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который заразился новой коронавирусной инфекцией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru13:10
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Зарубежные СМИ — о новых подробностях отравления Алексея Навального

Зарубежные СМИ — о новых подробностях отравления Алексея Навального Сегодня на сайте правительства Германии появилось сообщение о том, что лаборатория Бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
Коммерсантъ13:59

Правительство РФ выделит почти 22 млрд рублей на выплаты медработникам

Дополнительные средства из резервного фонда правительства в размере почти 22 млрд рублей будут выделены на выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, которые работают с инфицированными коронавирусом, соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс19:38
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Астрономы получили высокоточные фотографии поверхности Солнца

Немецкие ученые рассказали о том, что с помощью телескопа Gregor удалось получить высокоточные снимки Солнца, на которых запечатлены объекты с диаметром до 50 метров, расположенные на поверхности звезды.
Телеканал Санкт-Петербург09:54

Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru08:55
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Сечин предложил Германии принять участие в проекте «Восток Ойл»

«Роснефть» готова рассмотреть различные варианты сотрудничества с Германией по проекту «Восток Ойл», если немецкий бизнес заинтересован в этом, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с послом Германии в России Гезой Андреасом фон Гайром.
Коммерсантъ13:24