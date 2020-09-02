Сечин предложил Германии принять участие в проекте «Восток Ойл»

«Роснефть» готова рассмотреть различные варианты сотрудничества с Германией по проекту «Восток Ойл», если немецкий бизнес заинтересован в этом, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с послом Германии в России Гезой Андреасом фон Гайром.