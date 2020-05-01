Коронавирус
Деловое.ТВМишустин все время находится на связи, заявила Попова
Премьер-министр Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусной инфекцией, все время находится на связи с коллегами. Об этом в интервью "КП" рассказала глава главный санитарный врач РФ Анна Попова. Он все время - в доступном режиме, он все время в контакте.
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Он все время - в доступном режиме, он все время в контакте. И мы всегда рассчитываем на его уверенный голос.
— Анна Попова, российский политикРИА Новости 12:47
с чего всё началось
Это, конечно же, Москва, но это и Новосибирск, это и Северная Осетия - Алания.Комсомольская правда12:08
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Интерфакс 14:49
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