Это, конечно же, Москва, но это и Новосибирск, это и Северная Осетия - Алания.

с чего всё началось

Он все время - в доступном режиме, он все время в контакте. И мы всегда рассчитываем на его уверенный голос.

Премьер-министр Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусной инфекцией, все время находится на связи с коллегами. Об этом в интервью "КП" рассказала глава главный санитарный врач РФ Анна Попова. Он все время - в доступном режиме, он все время в контакте.

Мишустин все время находится на связи, заявила Попова

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