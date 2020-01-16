Политика

RT на русскомRT на русскомМишустин встречается с Володиным в Госдуме

Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, в настоящее время проходит его встреча с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Об этом в Telegram сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.
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Вячеслав Володин
Кандидатура внесена для дачи согласия в Государственную Думу. Мы не откладываем этот вопрос, считаем правильным обсудить кандидатуру, что и было сделано: оперативно собрали всех руководителей политических фракций Государственной Думы, встреча состоялась с Михаилом Владимировичем Мишустиным.
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