Политика
RT на русскомМишустин встречается с Володиным в Госдуме
Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, в настоящее время проходит его встреча с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Об этом в Telegram сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.
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Кандидатура внесена для дачи согласия в Государственную Думу. Мы не откладываем этот вопрос, считаем правильным обсудить кандидатуру, что и было сделано: оперативно собрали всех руководителей политических фракций Государственной Думы, встреча состоялась с Михаилом Владимировичем Мишустиным.
— Вячеслав Володин, российский политикТелеканал 360° вчера в 13:42
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