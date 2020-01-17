Политика
Lenta.ruМишустин встретится с ушедшим в отставку правительством Медведева
Председатель российского правительства Михаил Мишустин проведет встречу с ушедшим в отставку правительством Дмитрия Медведева в пятницу, 17 января. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники, близкие к кабмину.
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