Политика

Lenta.ruLenta.ruМишустин встретится с ушедшим в отставку правительством Медведева

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Председатель российского правительства Михаил Мишустин проведет встречу с ушедшим в отставку правительством Дмитрия Медведева в пятницу, 17 января. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники, близкие к кабмину.
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