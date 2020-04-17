Общество

РБКРБКМишустин ввел максимальные выплаты безработным на три месяца

Россиянам, которые потеряли работу после 1 марта и обратились в службу занятости, в апреле—июне будут выплачивать пособия по безработице в максимальном размере — 12 130 руб. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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