Общество
РБКМишустин ввел максимальные выплаты безработным на три месяца
Россиянам, которые потеряли работу после 1 марта и обратились в службу занятости, в апреле—июне будут выплачивать пособия по безработице в максимальном размере — 12 130 руб. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Люди, которые потеряли работу после 1 марта, получат максимальный размер пособия
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