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Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для россиян во время путешествий внутри государства. Теперь жители страны смогут получить от 5 до 15 тысяч рублей за приобретенную путевку или тур.В источнике
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РИА Новости

Мишустин утвердил кешбэк до 15 тысяч рублей за поездки по России

РИА Новости22 июля в 09:35
РБК

Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для туристов на 15 млрд руб

РБК22 июля в 08:45
Российская газета

Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

Российская газета22 июля в 07:44
Будущее России. Национальные проекты

Кешбэк за туры по РФ смогут получить до 3 млн человек

Будущее России. Национальные проекты22 июля в 07:47
РЕН ТВ

Мишустин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

РЕН ТВ22 июля в 07:45
Известия

Мишустин подписал указ о выделении 15 млрд рублей на кэшбэк за покупку туров по России

Известия22 июля в 08:10
Интерфакс

Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб. на кэшбэк за покупку туров по РФ

Интерфакс22 июля в 07:57
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Дарья Мороз рассказала о роли Собчак в ее разводе с Богомоловым

Актриса Дарья Мороз, воспитывающая 10-летнюю дочь, рожденную от режиссера Константина Богомолова, решила расставить все точки над «i» и рассказала о том, какую роль сыграла в их разводе телеведущая Ксения Собчак.
Bimru.ru07:50
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Россиянам, которые придут на несогласованные акции протеста с детьми, грозит уголовное наказание

Появление на несанкционированных митингах с детьми попадает под статью о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, сообщил руководитель ГСУ Следственного Комитета по Москве Андрей Стрижов.
Эхо Москвы08:04

«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году

До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК22 июля в 09:53
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