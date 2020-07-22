Экономика
Российская газетаКабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 миллиардов рублей на частичный возврат средств за покупку туров по России.
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В России начались испытания новейшего вертолета для спецназа
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Государство вернет до 15 тысяч рублей тем, кто совершит круиз по Волге
Приобретая тур по цене от 50 до 75 тысяч рублей путешественник может рассчитывать на компенсацию в размере 10 тыс рублей, а для туров стоимостью более 75 тысяч рублей предполагается возврат 15 тысяч рублей.
Репортер64 10:40
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Госдума приравняла отчуждение части территории РФ к экстремизму
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Газета.Ru 20 июля в 11:59
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Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем.
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Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
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Футбол
Комличенко: больше всего из академии запомнилось, как Галицкий тушил пожар
Форвард московского «Динамо» Николай Комличенко рассказал, что ему больше всего запомнилось за те годы, что он провёл в академии «Краснодара».
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Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Российская газета 09:49
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Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк.
Коммерсантъ 06:21
Единоборства
В Сочи Емельяненко без зрителей выйдет на бой против Исмаилова
Бой между тяжами состоится в пятницу, 24 апреля, под эгидой турнира АСА 107.
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"Химки" с большой долей вероятности смогут принять участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Газета.Ru 08:31
Происшествия
В Грузии задержан соучастник убийства следователя Шишкиной
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Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ 10:31
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Делягин перечислил, в чем лучше всего хранить сбережения
Лучше хранить сбережения в евро и швейцарских франках, посоветовал Делягин.
Южный Федеральный 08:16
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Дерипаска выступил против расширения Москвы
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У двух футболистов ЦСКА подозревают коронавирус
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Вести.Ru 10:46
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Мосгорсуд отменил продление ареста экс-полицейским по делу Голунова
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«Феррари» объявила о реструктуризации технического департамента
Команда Формулы-1 «Феррари» объявила о реструктуризации технического отдела на своём официальном сайте.
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