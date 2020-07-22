Мишустин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб на кешбэк за покупку туров по России. Документ опубликован на сайте правительства.В источнике
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Кешбэк за туры по РФ смогут получить до 3 млн человек
Будущее России. Национальные проекты22 июля в 07:47
Мишустин подписал указ о выделении 15 млрд рублей на кэшбэк за покупку туров по России
Известия22 июля в 08:10
Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб. на кэшбэк за покупку туров по РФ
Интерфакс22 июля в 07:57