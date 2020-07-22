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Rambler News Service
Rambler News Service

Мишустин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб на кешбэк за покупку туров по России. Документ опубликован на сайте правительства.В источнике
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Газета.Ru

Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России

Газета.Ru22 июля в 10:49
РБК

Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для туристов на 15 млрд руб

РБК22 июля в 08:45
Российская газета

Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

Российская газета22 июля в 07:44
Будущее России. Национальные проекты

Кешбэк за туры по РФ смогут получить до 3 млн человек

Будущее России. Национальные проекты22 июля в 07:47
РЕН ТВ

Мишустин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

РЕН ТВ22 июля в 07:45
Известия

Мишустин подписал указ о выделении 15 млрд рублей на кэшбэк за покупку туров по России

Известия22 июля в 08:10
Интерфакс

Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб. на кэшбэк за покупку туров по РФ

Интерфакс22 июля в 07:57

США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия

В заявлении говорилось, что оружие способно уничтожать спутники, которые находятся на низкой околоземной орбите (высота над поверхностью планеты 160–2000 км). Глава Космического командования ВВС Джон Реймонд заявил, что в связи с испытанием России ракет прямого перехвата угрозы для США и союзников «реальны, серьезны и возрастают».
РБКвчера в 15:47
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В Минздраве назвали срок снятия всех ограничений по коронавирусу

"Да, мы движемся этим курсом, мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос, остается ли тот же прогноз, что все ограничения могут быть сняты к февралю.
РИА Новости06:07
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Путин сообщил Трампу, что в Москве с коронавирусом «все очень неплохо»

Президент РФ Владимир Путин проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа, что в Москве с коронавирусом "все очень неплохо", при этом оба лидера отметили, что пандемия COVID-19 - огромный вызов для всех стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости05:26

Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газетавчера в 00:25
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Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости22 июля в 05:56
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