Экономика
Газета.RuМишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для россиян за путешествия внутри страны, передает РИА "Новости". Правительство выделит Ростуризму 15 млрд рублей на реализацию этой меры поддержки. Программа начнет работать в августе.
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Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб. на кэшбэк за покупку туров по РФ
Интерфакс22 июля в 07:57
Кешбэк за туры по РФ смогут получить до 3 млн человек
Будущее России. Национальные проекты22 июля в 07:47
Мишустин подписал указ о выделении 15 млрд рублей на кэшбэк за покупку туров по России
Известия22 июля в 08:10
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В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана
После драки, которая произошла в ночь на пятницу на юго-востоке Москвы, полиция задержала 13 человек.
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Песков опроверг организацию митингов в Хабаровске из-за рубежа
Москва, 24 июля 2020, 12:53 — REGNUM Массовые митинги протеста, которые почти на протяжении двух недель проходят в Хабаровском крае, не были организованы из-за рубежа.
REGNUM 05:53
Политика
ЦИК предложил провести трехдневное голосование на выборах в сентябре
Центризбирком предлагает провести выборы в сентябре в течение трех дней — 11, 12 и 13 сентября, сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова.
Коммерсантъ 04:46
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет вчера в 07:53
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Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян
Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств.
РБК 22 июля в 10:06
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 22 июля в 00:40
Здоровье
В кузбасском детском лагере произошла вспышка коронавируса
Речь идёт о детском лагере в Костёнково.
ВашГород.ру 05:52
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Авто
Ford расширит линейку нового Bronco версией с кузовом пикап
Возрожденное семейство Ford Bronco, недавно представленное во внедорожной и «спортивной» версиях, может пополниться еще одним исполнением в кузове пикап.
Автоновости дня 05:07
Общество
В России резко выросло число уклоняющихся от службы в армии
В России резко выросло число призывников, уклоняющихся от службы в армии.
Lenta.ru 05:08
Происшествия
На Кубани за сутки выявлено 90 носителей коронавируса
Краснодар, 24 июля 2020, 10:54 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, об этом сообщили 24 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:54
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Гаджеты
Samsung представляет технологию электронного паспорта в Galaxy S20
Samsung представляет новое решение для электронной идентификации (eID), которое помогает пользователям легко управлять своими персональными документами и обеспечивает бесшовную идентификацию и аутентификацию.
CNews 03:07
Шоу-бизнес
Писательница Татьяна Толстая жестко осудила Собчак
Discover24 03:35
Армия и оружие
Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова
Госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова от инженеров «Витязь-МО» успешно окончены. Завершение процедуры состоялось 22 июля.
Дни24 22 июля в 08:52
Единоборства
Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг
Сочи, Краснодарский край, 23 июля 2020, 14:23 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оказался тяжелее своего будущего соперника Магомеда Исмаилова более чем на 20 кг.
REGNUM вчера в 07:23
Авто
Great Wall показал новый рамный внедорожник Wey Tank 300
Новый Wey Tank 300 обладает утилитарными бамперами из твёрдого неокрашенного пластика, широкими колёсными арками, зеркалами на ножках и распашной пятой дверью с закреплённой на ней «запаской».
CarsWeek.ru 03:02
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять в феврале.
Lenta.ru 05:51
Политика
Путин сообщил Трампу, что в Москве с коронавирусом «все очень неплохо»
Президент РФ Владимир Путин проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа, что в Москве с коронавирусом "все очень неплохо", при этом оба лидера отметили, что пандемия COVID-19 - огромный вызов для всех стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:26
Политика
В Кремле назвали формулировки Минских договоренностей исчерпывающими
"На протяжении последних нескольких месяцев трудно было не обратить внимание на последовательную линию Киева, направленную если не на размытие, то на то, чтобы подвергнуть вопросам минский Комплекс мер - краеугольный камень процесса урегулирования", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российская газета 05:52
Политика
Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала
Дегтярева назначили врио главы региона после того, как занимавшего пост губернатора Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ.
РИА Новости вчера в 21:36
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Общество
В Петербурге уволили главу комитета по образованию
Санкт-Петербург, 24 июля 2020, 12:11 — REGNUM В Петербурге комитет по образованию лишился председателя.
REGNUM 05:11
Здоровье
Приказ Минфина усложнил ввоз не облагаемой акцизом продукции
Консультативный совет по иностранным инвестициям (FIAC) обеспокоен новыми правилами таможенного оформления продукции, которые вступили в силу в начале июля, передают «Ведомости».
Право.ру 05:57
Экономика
Смольный договорился о транше в 1,2 млрд на доплаты медикам
"Санкт-Петербург заключил дополнительное соглашение с Министерством здравоохранения России о предоставлении городскому бюджету дополнительного транша на сумму 1,2 млрд рублей из средств федерального бюджета", — сказано в комментарии пресс-службы Смольного.
DP.RU 05:24
Общество
Сенатор Алексей Александров находится в больнице в тяжелом состоянии
Сенатор Алексей Александров заразился коронавирусом и находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщила на пленарном заседании Совета Федерации его коллега Людмила Нарусова.
РИА Новости 03:21
Политика
Не допущенный на выборы соперник Лукашенко сбежал от ареста в Москву
Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, которого Центральная избирательная комиссия страны не допустила к участию в президентских выборах, уехал в Москву.
РБК 05:49
Общество
Эрдоган прибыл в Айя-Софию, где пройдет первый за 86 лет намаз
РИА Новости 05:36
Шоу-бизнес
В Сети поразились сходству дочери Кристины Орбакайте со звездной мамой
Кристина Орбакайте решила опубликовать коллаж из своего детского снимка и фото дочери. В Сети поразились сходству Клавдии со звездной мамой.
Летидор вчера в 08:52