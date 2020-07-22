Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для россиян за путешествия внутри страны, передает РИА "Новости". Правительство выделит Ростуризму 15 млрд рублей на реализацию этой меры поддержки. Программа начнет работать в августе.

Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России

Политика Песков опроверг организацию митингов в Хабаровске из-за рубежа Москва, 24 июля 2020, 12:53 — REGNUM Массовые митинги протеста, которые почти на протяжении двух недель проходят в Хабаровском крае, не были организованы из-за рубежа. 532

Политика ЦИК предложил провести трехдневное голосование на выборах в сентябре Центризбирком предлагает провести выборы в сентябре в течение трех дней — 11, 12 и 13 сентября, сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова. 567

Религия Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова). 190

Авто Ford расширит линейку нового Bronco версией с кузовом пикап Возрожденное семейство Ford Bronco, недавно представленное во внедорожной и «спортивной» версиях, может пополниться еще одним исполнением в кузове пикап.

Происшествия На Кубани за сутки выявлено 90 носителей коронавируса Краснодар, 24 июля 2020, 10:54 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, об этом сообщили 24 июля в региональном оперативном штабе. 344

Гаджеты Samsung представляет технологию электронного паспорта в Galaxy S20 Samsung представляет новое решение для электронной идентификации (eID), которое помогает пользователям легко управлять своими персональными документами и обеспечивает бесшовную идентификацию и аутентификацию. 1

Единоборства Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг Сочи, Краснодарский край, 23 июля 2020, 14:23 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оказался тяжелее своего будущего соперника Магомеда Исмаилова более чем на 20 кг. 21

Авто Great Wall показал новый рамный внедорожник Wey Tank 300 Новый Wey Tank 300 обладает утилитарными бамперами из твёрдого неокрашенного пластика, широкими колёсными арками, зеркалами на ножках и распашной пятой дверью с закреплённой на ней «запаской». 23

Политика Путин сообщил Трампу, что в Москве с коронавирусом «все очень неплохо» Президент РФ Владимир Путин проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа, что в Москве с коронавирусом "все очень неплохо", при этом оба лидера отметили, что пандемия COVID-19 - огромный вызов для всех стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика В Кремле назвали формулировки Минских договоренностей исчерпывающими "На протяжении последних нескольких месяцев трудно было не обратить внимание на последовательную линию Киева, направленную если не на размытие, то на то, чтобы подвергнуть вопросам минский Комплекс мер - краеугольный камень процесса урегулирования", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Игры Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru". 510

Здоровье Приказ Минфина усложнил ввоз не облагаемой акцизом продукции Консультативный совет по иностранным инвестициям (FIAC) обеспокоен новыми правилами таможенного оформления продукции, которые вступили в силу в начале июля, передают «Ведомости».

Экономика Смольный договорился о транше в 1,2 млрд на доплаты медикам "Санкт-Петербург заключил дополнительное соглашение с Министерством здравоохранения России о предоставлении городскому бюджету дополнительного транша на сумму 1,2 млрд рублей из средств федерального бюджета", — сказано в комментарии пресс-службы Смольного.

Общество Сенатор Алексей Александров находится в больнице в тяжелом состоянии Сенатор Алексей Александров заразился коронавирусом и находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщила на пленарном заседании Совета Федерации его коллега Людмила Нарусова. 244

Политика Не допущенный на выборы соперник Лукашенко сбежал от ареста в Москву Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, которого Центральная избирательная комиссия страны не допустила к участию в президентских выборах, уехал в Москву.