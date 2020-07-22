Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 миллиардов рублей на частичный возврат средств за покупку туров по России.

Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

Общество Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян. 56

Экономика «Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта. 3

Наука В мире создали самое тонкое оптическое зеркало Ученым из Университета Квантовой оптики Макса Планка (Германия) удалось создать тончайшее зеркало в мире – оно состоит из одного слоя атомов. 33

Происшествия Росздравнадзор разрешил аппараты ИВЛ после пожаров в больницах Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М», применявшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в которых произошли пожары, и разрешил его использовать. 11

Гаджеты Компания AMD представила процессоры Ryzen 4000 Эксперты считают, что компания AMD благодаря выпуску этих процессоров сможет составить неплохую конкуренцию Intel. 16

Происшествия В центре Москвы в квартире нашли тело девушки В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы. 172

Футбол «Ростов» не стимулировал «Тамбов» в матче с ЦСКА В СМИ появилась недостоверная информация о том, что наш клуб мог простимулировать ФК «Тамбов» премиальными в матче против ПФК «ЦСКА».

Общество Следователи предъявили обвинение Навальному по делу о клевете Оппозиционеру и политику Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. 148

Экономика Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права. 38

Экономика Аналитики предрекают россиянам девальвацию в августе Экономисты предупреждают: в 2020 году может повториться ситуация 98-го года. Речь идет о девальвации и деноминации рубля. 76

Политика США закрывают свое консульство в китайском Ухане Вашингтон, 22 июля 2020, 18:23 — REGNUM Власти США приняли решение не возобновлять работу своего консульства в китайском городе Ухань и закрыть его совсем. 96

Происшествия По делу о разбое бойцов спецназа ФСБ вынесен первый приговор По данным агентства, осужденный является одним из организаторов нападения бойцов спецназа ФСБ «Альфа» и «Вымпел» на столичный банк «Металлург» под видом оперативных мероприятий летом 2019 года. 4

Энергетика «Нафтогаз» повышает цену на газ для населения Украинский «Нафтогаз» повышает цену на газ для населения на 7%, сообщает УНИАН.

Общество В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей». 1,6K

Происшествия СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году. 1,3K