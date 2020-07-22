Экономика

Live24Live24Мишустин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для россиян во время путешествий внутри государства. Теперь жители страны смогут получить от 5 до 15 тысяч рублей за приобретенную путевку или тур.
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Кабмин назвал условия получения кешбэка за покупку туров по России

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