Экономика

Live24Live24Мишустин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для россиян во время путешествий внутри государства. Теперь жители страны смогут получить от 5 до 15 тысяч рублей за приобретенную путевку или тур.
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Кабмин назвал условия получения кешбэка за покупку туров по России

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Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для туристов на 15 млрд руб

РБК22 июля в 08:45

Мишустин утвердил кешбэк до 15 тысяч рублей за поездки по России

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Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб. на кэшбэк за покупку туров по РФ

Интерфакс22 июля в 07:57

Названы условия получения компенсации за отдых в России

Телеканал 360°22 июля в 06:21
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Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
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В Кремле назвали формулировки Минских договоренностей исчерпывающими

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Лукашенко допустил применение армии для наведения порядка в стране

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Sputnik, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Происшествия

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Кабмин разрешил въезд в Россию гражданам Турции, Британии и Танзании

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В Минкультуры РФ анонсировали открытие кинотеатров без показа драм

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В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил за введение дополнительного сбора с прибыли от продаж алкогольной и табачной продукции на развитие здравоохранения.
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Магомед Исмаилов заявил, что победит Александра Емельяненко нокаутом

Российский боец ММА Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от предстоящего поединка с соотечественником Александром Емельяненко.
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В WhatsApp появится функция привязанных устройств

Мессенджер WhatsApp в ближайшее время представит обновление с новыми функциями. Об этом сообщил портал WABetaInfo.
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Политика

Милонов предложил вернуть графу «национальность» в паспорт

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в паспорт отметку о национальности.
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Ребенок повредил бюст XVIII века в Царском Селе

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В Алтайском крае один человек погиб и еще несколько пострадали из-за столкновения грузового поезда с пожарной машиной, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-центре регионального правительства.
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Экономика

Американской экономике пообещали двойное падение

Если американские власти не согласуют новый пакет спасительных мер, экономику страны ждет очередной спад — так называемое двойное падение.
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Не допущенный на выборы президента Белоруссии Цепкало уехал в Россию

Ранее, в июле, штабы Цепкало и также не допущенного до выборов Виктора Бабарико объединились со штабом кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
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Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
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