Мишустин выделил 24 млрд руб. на выплаты медикам и соцработникам

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил 24 млрд руб. на президентские выплаты медикам и соцработникам в рамках борьбы с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства на своем сайте.