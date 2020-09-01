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РБК
РБК

Мишустин выделил 24 млрд руб. на выплаты медикам и соцработникам

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил 24 млрд руб. на президентские выплаты медикам и соцработникам в рамках борьбы с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства на своем сайте.В источнике
С чего всё началось
Кроме того, согласно сообщению
 на сайте российского правительства, более 321 млн рублей направят на выплаты сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства, еще свыше 1,8 млрд рублей - работникам социальных учреждений.
Интерфакс19:38
Подробнее о событии
Интерфакс

Правительство РФ выделит почти 22 млрд рублей на выплаты медработникам

Интерфакс19:38
Kadara.ru

Для поддержки медработников выделили дополнительные средства

Kadara.ruвчера в 03:20
Взгляд.ру

На выплаты медикам и пособия на детей направили 56 млрд рублей

Взгляд.ру18:29
ТАСС

Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд рублей на детские выплаты

ТАСС18:06
РИА Новости

Мишустин выделил деньги для выплат на детей

РИА Новости17:53
РБК

Мишустин выделил 24 млрд руб. на выплаты медикам и соцработникам

РБК19:25
Infokam.su

Мишустин поручил выделить дополнительные деньги для медиков

Infokam.su29 августа в 23:15

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Известиявчера в 01:55
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Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новостивчера в 18:26
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RT на русскомвчера в 13:12
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RuNews24.ruвчера в 09:28
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