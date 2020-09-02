Мишустин выделил 34,3 млрд руб. для выплат пособий на детей
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд руб. для выплат ежемесячных пособий на детей от трех до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства.В источнике
С чего всё началось
«Более 34,3 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от трёх до семи лет», — говорится
в сообщении на сайте правительства.
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