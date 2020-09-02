Предпродажи билетов на «Довод» побили рекорд предыдущих фильмов Нолана

Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в прокат 3 сентября, предпродажи билетов на фантастический боевик достигли 11 миллионов рублей, при том, что в России открыты еще не все кинотеатры.