Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Мишустин выделил 34,3 млрд руб. для выплат пособий на детей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд руб. для выплат ежемесячных пособий на детей от трех до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства.В источнике
С чего всё началось
«Более 34,3 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от трёх до семи лет», — говорится
 в сообщении на сайте правительства.
RT на русском18:50
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Мишустин выделил 34,3 млрд руб на детские пособия регионам

Московский Комсомолец23:55
Российская газета

Мишустин направил 34,3 млрд рублей на пособия детям

Российская газета23:55
Брянская улица

Правительство выделит дополнительно 34 млрд рублей на выплаты детям

Брянская улица30 августа в 10:02
ТАСС

Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд рублей на детские выплаты

ТАСС18:06
РИА Новости

Мишустин выделил 34,3 миллиарда рублей на выплаты детских пособий

РИА Новости17:53
Первое альтернативное телевидение

Почти 1,5 млн семей с детьми до 3 лет получают ежемесячные выплаты

Первое альтернативное телевидение30 августа в 23:00
РБК

Мишустин выделил 34,3 млрд руб. для выплат пособий на детей

РБК22:12

ПИК построит 120 тысяч «квадратов» недвижимости во Владивостоке

Группа компаний ПИК купила 13 земельных участков общей площадью 10,6 гектара во Владивостоке, на которых планирует построить 118,5 тысяч квадратных метров недвижимости, говорится в сообщении компании.
РИА Новости02:22

Компания Skoda представила свой электрический кроссовер Enyaq iV

Новый Skoda Enyaq iV является ближайшим родственником электрического кроссовера Volkswagen ID.4. Обе модели построены на модульной платформе MEB, которая предназначена предназначенной исключительно для электрокаров.
Тарантас Ньюс02:38
8

Умерла российская и советская актриса Ирина Печерникова

Актриса снималась в фильмах «Города и годы», «34-ый скорый», «Каменный гость», а самая известная её работа – в картине «Доживём до понедельника», где Печерникова играла преподавательницу английского языка.
Эхо Москвы03:01
69

В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — говорится в тексте обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
REGNUM01:27
131

ТАСС: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщил источник ТАСС.
Коммерсантъ02:33
13