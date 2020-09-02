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РБК
РБК

Мишустин выделил 34,3 млрд руб. для выплат пособий на детей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд руб. для выплат ежемесячных пособий на детей от трех до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства.В источнике
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Газета.Ru

Кабмин выделил 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Газета.Ru04:12
Российская газета

Мишустин направил 34,3 млрд рублей на пособия детям

Российская газета23:55
РИА Новости

Мишустин выделил 34,3 млрд рублей на детские выплаты

РИА Новости03:58
Московский Комсомолец

Мишустин выделил 34,3 млрд руб на детские пособия регионам

Московский Комсомолец23:55
Известия

Мишустин выделил более 34 млрд рублей на выплату детских пособий

Известия04:04
ТАСС

Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд рублей на детские выплаты

ТАСС18:06
Первое альтернативное телевидение

Почти 1,5 млн семей с детьми до 3 лет получают ежемесячные выплаты

Первое альтернативное телевидение30 августа в 23:00

Роспотребнадзор рассказал, что школьникам делать на переменах

Школьники в этом году начали учебу по новым «коронавирусным» правилам: дети теперь не ходят по кабинетам, звонков не будет, общаться с другими классами нельзя, да и технически невозможно — перемены теперь по индивидуальному расписанию.
НГС5504:10

Вакцину от COVID используют на добровольцах старше 60 лет

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российскую вакцину от коронавируса испытают на добровольцах старше 60 лет в случае получения разрешения на ее применение для старших возрастных групп.
Газета.Ru03:02
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В Петербурге сняли запрет с театров, концертов и массовых мероприятий

Власти Петербурга с 12 сентября разрешили возобновить работу театров, кинотеатров и других учреждений культуры, а также сняли запрет на проведение спортивных, культурных и зрелищных мероприятий в помещениях.
РБК04:59
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Пентагон объявил об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет

Управление перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) и ВВС успешно испытали два варианта концепции гиперзвуковых крылатых ракет с воздушно-реактивным двигателем (ВРД), указано в распространенном заявлении ДАРПА.
Газета.Ru04:44
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