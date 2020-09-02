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РБК
РБК

Мишустин выделил 34,3 млрд руб. для выплат пособий на детей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд руб. для выплат ежемесячных пособий на детей от трех до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства.В источнике
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URA.Ru

Как выплата детских пособий в кризис спасет российскую экономику. Объяснение финансиста

URA.Ru04:04
Известия

Мишустин выделил более 34 млрд рублей на выплату детских пособий

Известия04:04
Первое альтернативное телевидение

Почти 1,5 млн семей с детьми до 3 лет получают ежемесячные выплаты

Первое альтернативное телевидение30 августа в 23:00
Московский Комсомолец

Мишустин выделил 34,3 млрд руб на детские пособия регионам

Московский Комсомолец23:55
Российская газета

Мишустин направил 34,3 млрд рублей на пособия детям

Российская газета23:55
ТАСС

Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд рублей на детские выплаты

ТАСС18:06
РИА Новости

Мишустин выделил 34,3 млрд рублей для выплат пособий на детей

РИА Новости03:58

Умерла российская и советская актриса Ирина Печерникова

Актриса снималась в фильмах «Города и годы», «34-ый скорый», «Каменный гость», а самая известная её работа – в картине «Доживём до понедельника», где Печерникова играла преподавательницу английского языка.
Умерла российская и советская актриса Ирина Печерникова
Эхо Москвы03:01
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США испытали прототипы гиперзвуковых ракет воздушного базирования

Американское Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) сообщило об успешных летных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет Lockheed Martin и Raytheon воздушного базирования.
Интерфакс02:11
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Прокуратура Германии не сочла дело Навального «особым случаем»

«Федеральная прокуратура не раскрывает, за исключением особых отдельных случаев, было ли проведено расследование в отношении определенного лица или было ли оно связано с определенным вопросом», – цитируют «РИА Новости» ответ прокуратуры на запрос о деле Навального.
Ведомости03:28
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ТАСС: бывший партнер Фургала признал вину в организации убийств

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ведомости03:20
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Губернатор Самарской области заявил о возможном карантине

Губернатор Дмитрий Азаров заявил, что повторный карантин в Самарской области может быть вновь введен, если главы муниципалитетов не буду должным образом следить за соблюдением на территориях всех рекомендаций Роспотребнадзора.
ГТРК Самаравчера в 08:20
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