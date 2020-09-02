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РБК
РБК

Мишустин выделил 34,3 млрд руб. для выплат пособий на детей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд руб. для выплат ежемесячных пособий на детей от трех до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства.В источнике
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Газета.Ru

Кабмин выделил 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Газета.Ru04:12
Московский Комсомолец

Мишустин выделил 34,3 млрд руб на детские пособия регионам

Московский Комсомолец23:55
Известия

Мишустин выделил более 34 млрд рублей на выплату детских пособий

Известия04:04
РИА Новости

Мишустин выделил 34,3 млрд рублей на детские выплаты

РИА Новости03:58
URA.Ru

Как выплата детских пособий в кризис спасет российскую экономику. Объяснение финансиста

URA.Ru04:04
Российская газета

Мишустин направил 34,3 млрд рублей на пособия детям

Российская газета23:55
ТАСС

Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд рублей на детские выплаты

ТАСС18:06

В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — говорится в тексте обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
REGNUM01:27
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