Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Ведомости
Ведомости

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Кабмин выделил 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Газета.Ru04:12
Агентство Москва

Мишустин подписал распоряжение о выделении более 34,3 млрд руб. для выплат на детей от 3 до 7 лет

Агентство Москва17:53
РИА Новости

Правительство выделило 34,3 миллиарда рублей на детские выплаты

РИА Новости03:58
Московский Комсомолец

Мишустин выделил 34,3 млрд руб на детские пособия регионам

Московский Комсомолец23:55
ТАСС

Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд рублей на детские выплаты

ТАСС18:06
Известия

Мишустин выделил более 34 млрд рублей на выплату детских пособий

Известия04:04
Evo-rus.com

34 млрд рублей получат регионы на выплаты по 5000 рублей на детей

Evo-rus.com31 августа в 10:34

Пентагон объявил об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет

Управление перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) и ВВС успешно испытали два варианта концепции гиперзвуковых крылатых ракет с воздушно-реактивным двигателем (ВРД), указано в распространенном заявлении ДАРПА.
Газета.Ru04:44
18

Лавров: в Белоруссии находятся порядка 200 экстремистов с Украины

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем заявил, что на территории Белоруссии находятся порядка 200 натренированных экстремистов с Украины.
RT на русском06:31
48

Кочарян назвал сходства и отличия протестов в Армении и Белоруссии

Второй президент Армении Роберт Кочарян в интервью телеканалу РБК рассказал, что видит много общего между протестами в его стране, происходившими два года назад, и начавшимися в августе протестами в Белоруссии.
РБК04:11

Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости05:25
24

Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUM05:13
265