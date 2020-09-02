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РБК
РБК

Мишустин выделил 34,3 млрд руб. для выплат пособий на детей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд руб. для выплат ежемесячных пособий на детей от трех до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства.В источнике
С чего всё началось
«Более 34,3 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от трёх до семи лет», — говорится
 в сообщении на сайте правительства.
RT на русском18:50
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Кабмин выделил 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Газета.Ru04:12
Агентство Москва

Мишустин подписал распоряжение о выделении более 34,3 млрд руб. для выплат на детей от 3 до 7 лет

Агентство Москва17:53
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Правительство выделило 34,3 миллиарда рублей на детские выплаты

РИА Новости03:58
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Мишустин выделил 34,3 млрд руб на детские пособия регионам

Московский Комсомолец23:55
Российская газета

Мишустин направил 34,3 млрд рублей на пособия детям

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ТАСС

Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд рублей на детские выплаты

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Мишустин выделил более 34 млрд рублей на выплату детских пособий

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