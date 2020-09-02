Востоковед посвятил книгу политике Японии во Второй мировой

«Показ действительной ситуации, которая сложилась в 1941-1942 годах, показ в деталях – на основе японских документов – какова была политика Японии в 1941 году, очень важен для понимания нашим народом и другими народами – кто и как себя вел в той ситуации», – отметил Анатолий Кошкин в ходе конференции, посвященной 75-й годовщине Победы Красной Армии над Японией и окончания Второй мировой войны.