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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 34,3 млрд рублей для выплат на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщает
 пресс-служба правительства РФ.
ФАН20:44
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Мишустин выделил более 34 млрд рублей на выплату детских пособий

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РИА Новости

Правительство выделило 34,3 миллиарда рублей на детские выплаты

РИА Новости03:58
Российская газета

Мишустин направил 34,3 млрд рублей на пособия детям

Российская газета23:55
Московский Комсомолец

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Московский Комсомолец23:55
ТАСС

Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд рублей на детские выплаты

ТАСС18:06
Агентство Москва

Мишустин подписал распоряжение о выделении более 34,3 млрд руб. для выплат на детей от 3 до 7 лет

Агентство Москва17:53
Evo-rus.com

34 млрд рублей получат регионы на выплаты по 5000 рублей на детей

Evo-rus.com31 августа в 10:34

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Дело в отношении покончившего с собой из-за конопли пенсионера закрыли

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Мишустин: Все социальные обязательства за первое полугодие выполнены

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Востоковед посвятил книгу политике Японии во Второй мировой

«Показ действительной ситуации, которая сложилась в 1941-1942 годах, показ в деталях – на основе японских документов – какова была политика Японии в 1941 году, очень важен для понимания нашим народом и другими народами – кто и как себя вел в той ситуации», – отметил Анатолий Кошкин в ходе конференции, посвященной 75-й годовщине Победы Красной Армии над Японией и окончания Второй мировой войны.
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