Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.В источнике
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