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Газета.Ru
Газета.Ru

Мишустин выделил 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Глава государства Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах с 1 января 2020 года на детей в возрасте с 3 до 7 лет. Данные пособия могут получить семьи с низкими доходами.В источнике
С чего всё началось
«Более 34,3 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от трёх до семи лет», — говорится
 в сообщении на сайте правительства.
RT на русском18:50
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Московский Комсомолец

Мишустин выделил 34,3 млрд руб на детские пособия регионам

Московский Комсомолец23:55
Туган як (Родной край) Республика Татарстан

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РБК

Мишустин выделил 34,3 млрд руб. для выплат пособий на детей

РБК22:12
ТАСС

Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд рублей на детские выплаты

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РИА Новости

Мишустин выделил 34,3 миллиарда рублей на детские выплаты

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Российская газета

Мишустин направил 34,3 млрд рублей на пособия детям

Российская газета23:55
Первое альтернативное телевидение

Почти 1,5 млн семей с детьми до 3 лет получают ежемесячные выплаты

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