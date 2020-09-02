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РБК
РБК

Мишустин выделил 34,3 млрд руб. для выплат пособий на детей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд руб. для выплат ежемесячных пособий на детей от трех до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства.В источнике
С чего всё началось
«Более 34,3 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от трёх до семи лет», — говорится
 в сообщении на сайте правительства.
RT на русском18:50
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Агентство Москва

Мишустин подписал распоряжение о выделении более 34,3 млрд руб. для выплат на детей от 3 до 7 лет

Агентство Москва17:53
РБК

Мишустин выделил 34,3 млрд руб. для выплат пособий на детей

РБК22:12
Коммерсантъ

Правительство выделило 34 млрд руб. на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет

Коммерсантъ18:56
ТАСС

Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд рублей на детские выплаты

ТАСС18:06
Российская газета

Мишустин направил 34,3 млрд рублей на пособия детям

Российская газета23:55
Туган як (Родной край) Республика Татарстан

Правительство выделило средства для выплат по 5000 рублей на детей

Туган як (Родной край) Республика Татарстан31 августа в 07:19
Первое альтернативное телевидение

Почти 1,5 млн семей с детьми до 3 лет получают ежемесячные выплаты

Первое альтернативное телевидение30 августа в 23:00

ТАСС: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщил источник ТАСС.
ТАСС: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием
Коммерсантъ02:33
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АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) объявили об успешном завершении предложения 25% акций "Детского мира", по итогам которого стороны выйдут из акционерного капитала ретейлера.
ТАСС02:06
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В прокуратуре Германии не сочли дело Навального «особым случаем»

Федеральная прокуратура Германии не считает дело Алексея Навального особым случаем и поэтому не раскрывает подробностей расследования, связанного с оппозиционером, сообщили в немецком ведомстве в ответ на запрос «РИА Новости».
РБК03:01
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Врач объяснила, чем грозит появление красных родинок на теле

Как объяснила доктор и ведущая программы "О самом главном" Татьяна Шаповаленко, красные родинки - ангиомы - хоть и представляют собой доброкачественные образования, однако не исключают развития в организме злокачественного процесса.
Российская газета00:31

Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове

Глава крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец прокомментировал слова экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма.
Известия21:05
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В ЕАЭС могут начать выпускать обезличенные пачки сигарет

Подкомиссия по техрегулированию правкомиссии РФ по экономическому развитию и интеграции поддержала инициативу Минздрава РФ по введению на территории ЕАЭС обезличенных табачных пачек - стандартных простых упаковок без возможности размещения на них товарных знаков, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на копию протокола заседания, подписанного первым вице-премьером Андреем Белоусовым.
РИА Новости02:16
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