Мишустин выделил 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Глава государства Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах с 1 января 2020 года на детей в возрасте с 3 до 7 лет. Данные пособия могут получить семьи с низкими доходами.