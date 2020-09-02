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Газета.Ru
Газета.Ru

Мишустин выделил 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Глава государства Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах с 1 января 2020 года на детей в возрасте с 3 до 7 лет. Данные пособия могут получить семьи с низкими доходами.В источнике
С чего всё началось
«Более 34,3 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет», — говорится
 в сообщении на сайте правительства.
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