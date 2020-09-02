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Газета.Ru
Газета.Ru

Мишустин выделил 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Глава государства Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах с 1 января 2020 года на детей в возрасте с 3 до 7 лет. Данные пособия могут получить семьи с низкими доходами.В источнике
С чего всё началось
«Более 34,3 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от трёх до семи лет», — говорится
 в сообщении на сайте правительства.
RT на русском18:50
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Российская газета

Мишустин направил 34,3 млрд рублей на пособия детям

Российская газета23:55
РБК

Мишустин выделил 34,3 млрд руб. для выплат пособий на детей

РБК22:12
Первое альтернативное телевидение

Почти 1,5 млн семей с детьми до 3 лет получают ежемесячные выплаты

Первое альтернативное телевидение30 августа в 23:00
ТАСС

Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд рублей на детские выплаты

ТАСС18:06
Агентство Москва

Мишустин подписал распоряжение о выделении более 34,3 млрд руб. для выплат на детей от 3 до 7 лет

Агентство Москва17:53
Туган як (Родной край) Республика Татарстан

Правительство выделило средства для выплат по 5000 рублей на детей

Туган як (Родной край) Республика Татарстан31 августа в 07:19
Коммерсантъ

Правительство выделило 34 млрд руб. на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет

Коммерсантъ18:56

ТАСС: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщил источник ТАСС.
Коммерсантъ02:33
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В МИД ответили на сообщения о возможности санкций США из-за Белоруссии

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RT на русском17:46
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ИноСМИ17:50

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

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Известиявчера в 01:55
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