Мишустин выделил 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Смотрите также
Умер народный артист России Борис Клюев
Суд завершил исследование доказательств по делу о ДТП с Ефремовым
В Тверскую область поступило 156 тысяч доз вакцины от гриппа и ОРВИ
Президент Венесуэлы обвинил Трампа в организации его убийства
МФЦ Дагестана смогут принимать заявления о банкротстве физлиц
Пугачева и Галкин отвели детей в первый класс
Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября
ТАСС: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием
Вокалист Little Big Илья Прусикин объявил о разводе с женой
В МИД ответили на сообщения о возможности санкций США из-за Белоруссии
Сенаторы прокомментировали заявление Тихановской о Крыме
Пять человек погибли в результате пожара в пятиэтажке в Махачкале
ОМОН разогнал и задержал митингующих студентов в Минске
В Крыму водитель-инкассатор подозревается в краже 40 млн рублей
В Башкирии задержали подозреваемых в убийстве 100-летнего ветерана
Сын Виктора Цоя попросил запретить прокат фильма Учителя о музыканте
ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
В Татарстане застрелили убившего двух грабителей бизнесмена
Мишустин направил 24 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам
Кабмин увеличит объем субсидий на детские пособия до 47,6 млрд рублей
Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября
Сенаторы прокомментировали заявление Тихановской о Крыме
Мишустин выделил 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Москвичи сократили расходы на 41 тыс. рублей на фоне пандемии
Президент России может обратиться к Генассамблее ООН 22 сентября
Умер народный артист России Борис Клюев
ТАСС: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием
Жириновский сделал прививку против коронавируса
Глава государства Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах с 1 января 2020 года на детей в возрасте с 3 до 7 лет. Данные пособия могут получить семьи с низкими доходами.В источнике
С чего всё началось
«Более 34,3 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от трёх до семи лет», — говорится
в сообщении на сайте правительства.
Подробнее о событии
Почти 1,5 млн семей с детьми до 3 лет получают ежемесячные выплаты
Первое альтернативное телевидение30 августа в 23:00
Правительство выделило средства для выплат по 5000 рублей на детей
Туган як (Родной край) Республика Татарстан31 августа в 07:19