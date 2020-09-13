Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа

Ранее о важности профилактики гриппа Мишустин говорил на заседании правительства 10 сентября. Он сообщил, что правительство России направит дополнительно 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцин от гриппа для бесплатной вакцинации.В источнике
Подробнее о событии
Аргументы и Факты

Кабмин выделил 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

Аргументы и Факты04:46
Известия

Правительство выделит еще 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

Известия04:43
РБК

Мишустин выделил 4,1 млрд руб. на закупку вакцины от гриппа

РБК03:39
Российская газета

Мишустин выделил 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

Российская газета02:48
RT на русском

Кабмин выделил ещё 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

RT на русском02:56
Вечерняя Москва

Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа

Вечерняя Москва02:44
РИА Новости

Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа

РИА Новости02:34

СМИ узнали о планах Лондона отказаться от норм ЕС по правам человека

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсуждает возможность отказа от основных европейских законов о правах человека, что может упростить депортацию мигрантов и затруднить подачу исков против британских военных, сообщает The Telegraph.
Коммерсантъ04:36
3