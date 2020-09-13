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РИА Новости
РИА Новости

Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа, сообщает пресс-служба правительства. Ранее о важности профилактики гриппа Мишустин говорил на заседании правительства 10 сентября.В источнике
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РБК

Мишустин выделил 4,1 млрд руб. на закупку вакцины от гриппа

РБК03:39
RT на русском

Кабмин выделил ещё 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

RT на русском02:56
Агентство Москва

Правительство РФ выделило дополнительно 4,1 млрд руб. на закупку вакцины от гриппа

Агентство Москва02:46
Российская газета

Мишустин выделил 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

Российская газета02:48
Коммерсантъ

Правительство выделило средства на 15,5 млн дополнительных доз вакцины от гриппа

Коммерсантъ02:43
ТАСС

Мишустин дополнительно выделил 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

ТАСС02:34
РИА Новости

Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа

РИА Новости02:34

Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»

Американская Киноакадемия объявила новые стандарты для проектов, направленные на борьбу с притеснениями в адрес женщин, а также расовых, этнических, сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями.
Evo-rus.com10 сентября в 07:48
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