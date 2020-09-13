Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа, сообщает пресс-служба правительства. Ранее о важности профилактики гриппа Мишустин говорил на заседании правительства 10 сентября.В источнике
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Правительство РФ выделило дополнительно 4,1 млрд руб. на закупку вакцины от гриппа
Агентство Москва02:46