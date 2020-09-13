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РИА Новости
РИА Новости

Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа

Ранее о важности профилактики гриппа Мишустин говорил на заседании правительства 10 сентября. Он сообщил, что правительство России направит дополнительно 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцин от гриппа для бесплатной вакцинации.В источнике
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Аргументы и Факты

Кабмин выделил 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

Аргументы и Факты04:46
РБК

Мишустин выделил 4,1 млрд руб. на закупку вакцины от гриппа

РБК03:39
Российская газета

Мишустин выделил 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

Российская газета02:48
Известия

Правительство выделит еще 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

Известия04:43
ФедералПресс

Правительство РФ выделило более 4 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

ФедералПресс03:18
RT на русском

Кабмин выделил ещё 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

RT на русском02:56
РИА Новости

Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа

РИА Новости02:34

В Ненецком АО депутаты заксобрания избрали губернатора

«По итогам открытого голосования большинством голосов депутатов — 14 — губернатором Ненецкого округа избран Бездудный Юрий Васильевич», — подвел итоги голосования председатель заксобрания Александр Лутовинов.
В Ненецком АО депутаты заксобрания избрали губернатора
REGNUM04:42
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Модели героев и лучшие связки на линии: о чем говорит Reddit #43

Началось все с поста Immatrikulat, в котором автор пошутил по поводу того, насколько разные по качеству отрисовки герои сосуществуют в одной игре: Both of these are in the same game from r/DotA2 Затем mugenTaichou решил проверить, сколько полигонов имеет Morphling в сравнении со старой и новой моделями Windranger.
Dota2.ruвчера в 03:01

В Раде анонсировали силовое свержение Зеленского

Ряд влиятельных политических фигур из команды предыдущего президента Украины Петра Порошенко готовит свержение с поста нынешнего главы государства Владимира Зеленского – рассказал депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
Газета.Ru05:47
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