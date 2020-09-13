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РБК
РБК

Мишустин выделил 4,1 млрд руб. на закупку вакцины от гриппа

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 4,1 млрд руб. на закупку вакцины от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба правительства.В источнике
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РБК

Мишустин выделил 4,1 млрд руб. на закупку вакцины от гриппа

РБК03:39
RT на русском

Кабмин выделил ещё 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

RT на русском02:56
Российская газета

Мишустин выделил 4,1 млрд руб на закупку вакцины от гриппа

Российская газета02:48
Газета.Ru

Мишустин распорядился выделить более 4 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

Газета.Ru02:45
Коммерсантъ

Правительство выделило средства на 15,5 млн дополнительных доз вакцины от гриппа

Коммерсантъ02:43
ТАСС

Мишустин дополнительно выделил 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

ТАСС02:34
РИА Новости

Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа

РИА Новости02:34

Сверхсекретным оружием Трампа могут быть ядерные боеголовки W76-2

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, говоря о «неслыханном» американском вооружении, аналогов которого якобы не существует ни у России, ни у КНР, вероятнее всего имел в виду ядерные боеголовки W76-2, о создании и эксплуатации которых военнослужащие США объявили еще в 2018 году.
Военное дело03:21
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Вести.Ru18:37

Кучеров спровоцировал потасовку в матче НХЛ, ударив соперника клюшкой

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров спровоцировал потасовку в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс».
RT на русскомвчера в 04:13

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Напомним, что согласно главному закону страны, индексация пенсий неработающим пенсионерам проводится ежегодно первого января, для работающих пенсионеров ежегодная индексация отменена.
Evo-rus.com11 сентября в 04:23
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Модели героев и лучшие связки на линии: о чем говорит Reddit #43

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«Лучше уйду из футбола, чем стану работать в «Спартаке». Острейшие цитаты Гинера о «Спартаке», Федуне и дерби

Послушайте: игра есть игра, «Спартак» может быть лучше, ЦСКА может быть лучше, могут быть жесткие стыки, могут быть даже драки, но подлости не должно быть.
Спорт-Экспресс03:15