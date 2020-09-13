Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа
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Ранее о важности профилактики гриппа Мишустин говорил на заседании правительства 10 сентября. Он сообщил, что правительство России направит дополнительно 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцин от гриппа для бесплатной вакцинации.В источнике
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