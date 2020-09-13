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РИА Новости
РИА Новости

Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа

Ранее о важности профилактики гриппа Мишустин говорил на заседании правительства 10 сентября. Он сообщил, что правительство России направит дополнительно 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцин от гриппа для бесплатной вакцинации.В источнике
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РБК

Мишустин выделил 4,1 млрд руб. на закупку вакцины от гриппа

РБК03:39
Известия

Правительство выделит еще 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

Известия04:43
Российская газета

Мишустин выделил 4,1 млрд руб на закупку вакцины от гриппа

Российская газета02:48
Аргументы и Факты

Кабмин выделил 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

Аргументы и Факты04:46
ФедералПресс

Правительство РФ выделило более 4 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

ФедералПресс03:18
RT на русском

Кабмин выделил ещё 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

RT на русском02:56
РИА Новости

Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа

РИА Новости02:34

Актер Козловский в компании Оксаны Акиньшиной появился в кинотеатре

Поклонники актера Данилы Козловского сообщили, что заметили его вместе с коллегой, актрисой Оксаной Акиньшиной в московском кинотеатре "Октябрь", где состоялся показ фильма Кристофера Нолана "Начало".
Актер Козловский в компании Оксаны Акиньшиной появился в кинотеатре
iReactor11 сентября в 03:56
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Тактические учения России и Белоруссии пройдут с 14 по 25 сентября

«В соответствии с Планом международной деятельности на 2020 год, с 14 по 25 сентября на полигоне Брестском в Республике Беларусь пройдёт плановое совместное белорусско-российское тактическое учение «Славянское братство», которое ежегодно проводится с 2015 года», — приводит сообщение департамента информации и массовых коммуникаций ведомства Интерфакс.
RT на русском04:16
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AstraZeneca возобновила клинические испытания вакцины от коронавируса

Испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, возобновились.
Общественная служба новостейвчера в 12:44
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Союз архитекторов собирает проекты «реиспользования» Мавзолея Ленина

С целью осмысления будущего Мавзолея на Красной площади после погребения тела Владимира Ленина Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию "реиспользования" этого исторического строения.
Газета.Ruвчера в 06:35
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В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известиявчера в 22:14
1,4K