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РИА Новости
РИА Новости

Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа

Ранее о важности профилактики гриппа Мишустин говорил на заседании правительства 10 сентября. Он сообщил, что правительство России направит дополнительно 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцин от гриппа для бесплатной вакцинации.В источнике
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Известия

Правительство выделит еще 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

Известия04:43
RT на русском

Кабмин выделил ещё 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

RT на русском02:56
РБК

Мишустин выделил 4,1 млрд руб. на закупку вакцины от гриппа

РБК03:39
ФедералПресс

Правительство РФ выделило более 4 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

ФедералПресс03:18
Российская газета

Мишустин выделил 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

Российская газета02:48
Вечерняя Москва

Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа

Вечерняя Москва02:44
РИА Новости

Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа

РИА Новости02:34

Мбаппе сообщил руководству ПСЖ, что покинет клуб летом 2021 года

Нападающий Килиан Мбаппе намерен уйти из ПСЖ.Как сообщается, 21-летний форвард сообщил руководству парижан, что предстоящий сезон станет для него последним в футболе французского клуба.ПСЖ хочет продлить контракт с одним из своих лидеров, однако Килиан все ещё не сел за стол переговоров с действующими чемпионами Франции.
Soccer.ru04:14

В Новороссийске задержан глава отделения «Справедливой России»

Краснодар, 13 сентября 2020, 12:11 — REGNUM Уголовное дело в отношении депутата городской думы Новороссийска Краснодарского края шестого созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия», кандидата в депутаты городской думы Новороссийска Краснодарского края седьмого Михаила Ерохина возбуждено следственными органами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СК России.
REGNUM05:11
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СМИ узнали о планах Лондона отказаться от норм ЕС по правам человека

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсуждает возможность отказа от основных европейских законов о правах человека, что может упростить депортацию мигрантов и затруднить подачу исков против британских военных, сообщает The Telegraph.
Коммерсантъ04:36
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Помпео осудил казнь иранского борца, обвиненного в убийстве охранника

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу осудил казнь в Иране участвовавшего в протестных акциях в 2018 году 27-летнего борца Навида Афкари, обвиненного также в убийстве охранника в городе Шираз.
ТАССвчера в 16:07
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Аналитик Леонков назвал преимущества «второго пилота» Су-57 над ИИ США

Россия уже создала электронную систему для Су-57, которая выполняет функции "второго пилота", пока США пытаются внедрить искусственный интеллект в боевую авиацию, заявил военный эксперт Алексей Леонков.
Экономика сегодня11 сентября в 11:44
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