Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа
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Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа
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Ранее о важности профилактики гриппа Мишустин говорил на заседании правительства 10 сентября. Он сообщил, что правительство России направит дополнительно 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцин от гриппа для бесплатной вакцинации.В источнике
Президент поставил задачу, чтобы в этом году как можно больше людей, особенно из группы риска, смогли бесплатно сделать прививку от гриппа. На закупку этих вакцин в бюджете предусмотрено 22,5 миллиарда рублей. Сегодня направим на это дополнительно 4 миллиарда 100 миллионов рублей.
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На закупку вакцин от гриппа дополнительно выделят 4,1 млрд рублей
Rambler News Service10 сентября в 05:17