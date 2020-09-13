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РИА Новости
РИА Новости

Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа

Ранее о важности профилактики гриппа Мишустин говорил на заседании правительства 10 сентября. Он сообщил, что правительство России направит дополнительно 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцин от гриппа для бесплатной вакцинации.В источнике
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Известия

Правительство выделит еще 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

Известия04:43
Российская газета

Мишустин выделил 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

Российская газета02:48
РИА Новости

Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа

РИА Новости02:34
ФедералПресс

Правительство РФ выделило более 4 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

ФедералПресс03:18
RT на русском

Кабмин выделил ещё 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

RT на русском02:56
Вечерняя Москва

Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа

Вечерняя Москва02:44
РБК

Мишустин выделил 4,1 млрд руб. на закупку вакцины от гриппа

РБК03:39

Капитан Америка Крис Эванс случайно показал свои гениталии всему миру

Голливудский актер, получивший огромную популярность после роли Капитана Америки в фильмах по вселенной Marvel, Крис Эванс случайно опубликовал в stories своего Instagram скрин фотогалереи, на котором фанаты разглядели интимный снимок.
iReactor05:38
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Завершены испытания российских лазеров для показа рекламы из космоса

По данным ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Avant Space, в стратосфере прошел испытания блок лазеров для космических аппаратов, способных демонстрировать рекламу из космоса.
Военное дело10 сентября в 05:15
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В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новости11 сентября в 16:23
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В Раде анонсировали силовое свержение Зеленского

Ряд влиятельных политических фигур из команды предыдущего президента Украины Петра Порошенко готовит свержение с поста нынешнего главы государства Владимира Зеленского – рассказал депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
Газета.Ru05:47
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Врио главы НАО Бездудный избран губернатором региона

Кандидатуру врио главы Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного на пост губернатора региона на открытом голосовании депутатов законодательного собрания НАО поддержали большинство парламентариев, передаёт ТАСС.
Национальная служба новостей04:17
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В США обеспокоены возможностью «введения войск РФ» в Белоруссию

Американские сенаторы — демократ Кристофер Кунс и республиканец Линдси Грэм — выразили обеспокоенность якобы возможным введением российских войск в Белоруссию «для обеспечения безопасности» в республике.
RT на русском03:30
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