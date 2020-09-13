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РБК
РБК

Мишустин выделил 4,1 млрд руб. на закупку вакцины от гриппа

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 4,1 млрд руб. на закупку вакцины от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба правительства.В источнике
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Форпост Северо-Запад

Правительство России закупит дополнительно 15 миллионов вакцин от гриппа

Форпост Северо-Запад05:12
Российская газета

Мишустин выделил 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

Российская газета02:48
МИР 24

Мишустин: На закупку вакцин от гриппа дополнительно выделят 4,1 млрд рублей

МИР 2410 сентября в 05:47
ТАСС

Мишустин дополнительно выделил 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

ТАСС02:34
РИА Новости

Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа

РИА Новости02:34
RT на русском

Кабмин выделил ещё 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

RT на русском02:56
Газета.Ru

Мишустин распорядился выделить более 4 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

Газета.Ru02:45

Решение по матчу РПЛ с «Ротором» примет Роспотребнадзор

Волгоградское отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет вынесено решение о возможности участия «Ротора» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
Коммерсантъвчера в 16:00
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Пашаев опроверг сообщения о гонораре в 11 млн рублей от Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев опроверг появившиеся в средствах массовой информации сведения о том, что он якобы получил от актера Михаила Ефремова гонорар в 11 миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда».
Аргументы и Факты02:15
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На Кубани задержан депутат и глава отделения «Справедливой России»

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении депутата городской думы Новороссийска 6-го созыва, председателя совета местного отделения партии "Справедливая Россия" Михаила Ерохина.
Российская газета05:39
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