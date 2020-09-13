Мишустин выделил 4,1 млрд руб. на закупку вакцины от гриппа
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 4,1 млрд руб. на закупку вакцины от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба правительства.В источнике
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Мишустин: На закупку вакцин от гриппа дополнительно выделят 4,1 млрд рублей
МИР 2410 сентября в 05:47