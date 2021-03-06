Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Ведомости
Ведомости

На модернизацию транспортной инфраструктуры до конца 2024 года выделят 780 млрд рублей

Правительство намерено выделить 780 млрд руб. до 2024 г. на развитие транспортной инфраструктуры, включая модернизацию Байкало-Амурской магистрали и Транссиба. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по транспортному обеспечению вывоза угля из Кемеровской области.В источнике
Подробнее о событии

Путин поручил расширить БАМ и Восточный полигон — обзор

ИА Красная Весна17:41

Вести. Модернизация БАМа и Транссиба начнется в этом году

Вести.Ru6 марта в 07:42

Мишустин потребовал ускорить подготовку проекта по развитию БАМа и Транссиба

Интерфакс6 марта в 02:33

Правительство выделит 780 млрд руб. на модернизацию транспортной системы

РБК6 марта в 03:47

На модернизацию инфраструктуры транспорта до 2024 года направят 780 млрд рублей

ТАСС6 марта в 01:53

На модернизацию инфраструктуры транспорта выделят 780 миллиардов рублей

РИА Новости6 марта в 06:12

Правительство намерено сократить время доставки ж/д контейнеров с ДФО на запад РФ

Известия6 марта в 02:29
Интересное

Большунов занял третье место в лыжном марафоне на ЧМ в Оберстдорфе

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе российский лыжник Александр Большунов занял третье место в мужском марафоне с общего старта на дистанции 50 км классическим стилем.
Известиявчера в 10:08

Шлеменко заявил, что Стерлинг симулировал удар со стороны Петра Яна

Экс-чемпион UFC в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал итоги поединка теперь уже бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна против Алджамейна Стерлинга, в котором россиянин нанес запрещенный удар и проиграл дисквалификацией.
BetOnвчера в 02:05

Белоруссия запустит производство вакцины «Спутник V» в конце марта

Белоруссия запустит промышленное производство вакцины от коронавируса "Спутник V" 30-31 марта, пробная партия этого препарата уже проходит экспертизу в РФ, заявил замминистра здравоохранения республики Дмитрий Чередниченко.
РИА Новостивчера в 13:03