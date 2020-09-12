Мишустин выделил еще 35,3 млрд руб. на пособия по безработице
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На выплату пособий по безработице направят еще 35,3 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на выплату пособий по безработице направят еще 35,3 млрд руб., сообщает
пресс-служба правительства.
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Правительство выделило дополнительные 35 млрд руб. на пособия по безработице
Коммерсантъвчера в 10:01