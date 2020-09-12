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Интерфакс
Интерфакс

Мишустин выделил еще 35,3 млрд руб. на пособия по безработице

На выплату пособий по безработице направят еще 35,3 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на выплату пособий по безработице направят еще 35,3 млрд руб., сообщает
 пресс-служба правительства.
РБКвчера в 07:53
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Правительство выделило дополнительные 35 млрд руб. на пособия по безработице

Коммерсантъвчера в 10:01
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Кабмин распорядился выделить 35 млрд рублей на пособия по безработице

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Мишустин выделил еще 35,3 млрд руб. на пособия по безработице

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Правительство выделило еще 35 млрд руб. на пособия по безработице

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Кабмин одобрил выделение еще 35 млрд рублей на соцвыплаты безработным

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Один человек погиб в результате взрыва в жилом доме в Приморье

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Интерфакс21:48
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Хафтар заверил посольство США о возобновлении в Ливии добычи нефти

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Topdaynews.ruвчера в 13:13
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Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции

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Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open

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