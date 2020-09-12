Экономика
Газета.RuКабмин распорядился выделить 35 млрд рублей на пособия по безработице
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 35 млрд рублей на пособия по безработице. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. "На выплату пособий по безработице направят еще 35,3 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
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Минск, 12 сентября 2020, 16:25 — REGNUM Около 30 человек, которые участвовали в акции протеста на площади Свободы в центре столицы Белоруссии, задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил отозвать белорусские войска с западной границы, если там завершились учения НАТО.
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Официальные изображения Genesis G70 2021 года появились в Сети
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Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", где в августе 2019 года 12-летнюю россиянку засосало в бассейн, после чего она погибла, не признали свою вину в смерти девочки на первом судебном заседании по данному делу в Турции.
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